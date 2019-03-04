الصين تكشف البيانات التي جمعها المسبار "تشانغ آه-4"

وذكرت وكالة أنباء "شينخوا" الصينية، إن أدلى وو وي رن، الأكاديمي بالأكاديمية الصينية للهندسة، بهذه الملاحظة بصفته عضوا في المجلس الوطني الـ13 للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني.
ونجح المسبار تشانغ آه-4 في أول هبوط سلس عند حفرة فون كارمان في القطب الجنوبي-حوض أيتكين على الجانب البعيد من القمر يوم 3 يناير.
وأضاف وو أن "كلا من مركبة الإنزال والمركبة الجوالة الخاصة بمسبار تشانغ-آه 4 استيقظتا من وضع السكون، وبدأتا حاليا جمع بيانات جديدة".
وأشار إلى أن "الصين تخطط لإطلاق مسبار تشانغ آه-5 في وقت لاحق هذا العام لجمع عينات من القمر وإعادتها إلى الأرض، وإطلاق مسبار بحلول عام 2020 للدوران حول المريخ والهبوط والتجول عليه".
وتعتبر المركبة الفضائية "تشانغ آه-4"، محطة قمر ثابتة ومركبة فضائية في آن واحد، وتم إطلاقها في السابع من ديسمبر/ كانون الأول من العام المنصرم، من مركز شيتشانغ للملاحة في مقاطعة سيشوان الجنوبية الغربية. وتم إرسال صور بانورامية في وقت سابق من اليوم.
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