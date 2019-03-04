الصين تكشف البيانات التي جمعها المسبار "تشانغ آه-4"

أعلن كبير المصممين للبرنامج القمري الصيني، أن الصين قررت الكشف تدريجيا عن بيانات جمعها المسبار القمري الصيني "تشانغ آه-4" إلى العالم.

وذكرت وكالة أنباء "شينخوا" الصينية، إن أدلى وو وي رن، الأكاديمي بالأكاديمية الصينية للهندسة، بهذه الملاحظة بصفته عضوا في المجلس الوطني الـ13 للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني.

© Sputnik . CNSA/Beijing Institute of Spacecraft System Engineering/Depositphotos المسبار الصيني "تشانغ آه - 4" يرسل صورا بانورامية لجانب القمر المظلم (صور)

ويعتبر هذا المجلس هو الجهاز الاستشاري السياسي الأعلى في الصين، وجاء تلك التصريحات على هامش دورته السنوية التي افتتحت يوم أمس الأحد.

ونجح المسبار تشانغ آه-4 في أول هبوط سلس عند حفرة فون كارمان في القطب الجنوبي-حوض أيتكين على الجانب البعيد من القمر يوم 3 يناير.

وأضاف وو أن "كلا من مركبة الإنزال والمركبة الجوالة الخاصة بمسبار تشانغ-آه 4 استيقظتا من وضع السكون، وبدأتا حاليا جمع بيانات جديدة".

وأشار إلى أن "الصين تخطط لإطلاق مسبار تشانغ آه-5 في وقت لاحق هذا العام لجمع عينات من القمر وإعادتها إلى الأرض، وإطلاق مسبار بحلول عام 2020 للدوران حول المريخ والهبوط والتجول عليه".

وتعتبر المركبة الفضائية "تشانغ آه-4"، محطة قمر ثابتة ومركبة فضائية في آن واحد، وتم إطلاقها في السابع من ديسمبر/ كانون الأول من العام المنصرم، من مركز شيتشانغ للملاحة في مقاطعة سيشوان الجنوبية الغربية. وتم إرسال صور بانورامية في وقت سابق من اليوم.