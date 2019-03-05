ثورة علمية تحول الهواء إلى ماء... كيف تعمل

كشفت تقارير صحفية عن ثورة علمية كبرى، يمكنها تحويل الهواء إلى ماء نقي صالح للشرب.

وأشار موقع "بزنس إنسايدر" إلى أن شركة "واترجن" الإسرائيلية تمكنت لأول مرة من تحويل الهواء إلى ماء بجودة عالية صالح للشرب، والذي يمكنه إنقاذ الآلاف الذين يواجهون نقصا في مياه الشرب.

© Sputnik . Maksim Bogodvid 3 طرق لتنقية ماء الصنبور في المنزل

ويعاني نحو 2.1 مليار شخص في العالم من نقص حاد في مياه الشرب

وقالت الشركة الإسرائيلية إنها عملت على هذا الابتكار الثوري منذ عام 2009 لمساعدة الآلاف الذين يعانون الكوارث الطبيعية التي تحرمهم من مياه الشرب.

وأوضحت "واترجن" أنها جربت ذلك الجهاز في البرازيل والهند وفيتنام، خلال الأشهر الماضية، كما ساعد كثيرا في عمليات الإنقاذ بحرائق كاليفورنيا، خلال عام 2018، كما ساعد سكان ولايتي تكساس وفلوريدا خلال إعصاري هارفي وإيرما.

وما يميز تلك التقنية الجديدة، أنها عبارة عن آلة متوسطة الحجم، تشفط الهواء من الجو وتنقيه وتخلصه من الشوائب والغبار، قبل تحويله إلى ماء نقي.

ويعرض الجهاز الهواء النقي، بعد عملية الفلترة، إلى درجات حرارة عالية ليتم تكثيفه وتبريده وتحويله إلى ماء.

RT Flint folks should talk to a firm called WaterGen that extracts water from the air. pic.twitter.com/3T7SnmnbjZ — Mark Goldes (@goldes_mark) February 24, 2019

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ولا يكتفي الجهاز بذلك، بل يخضع الماء إلى عملية تنقية ثانية تخلصه من أي مواد ضارة، كما تضيف له المعادن، حتى يتحول إلى ماء نقي صالح للشرب.

ويمكن لذلك الجهاز أن ينتج أكثر من 5 آلاف لتر ماء نقي كل يوم، ولا يتطلب إمداده بأي طاقة كهربائية على الإطلاق.