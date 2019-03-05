العلماء يكشفون فائدة الوزن الزائد

وجد العلماء الأوروبيون والأمريكيون أن السمنة تساعد على البقاء على قيد الحياة في الرعاية المركزة، وأيضا بعد الإصابة بالأمراض المعدية الخطيرة.

© Fotolia / Chagpg العلماء يجدون علاقة غير عادية بين السمنة وضمور الدماغ

ثم لاحظ العلماء من الأكاديمية الأمريكية لعلم الأعصاب أن الوزن الزائد يحمي المرضى من الموت بعد السكتة الدماغية، بحسب " إن بي سي نيوز ".

وأشار الباحث من جامعة في لوس أنجلوس، جوليو ليو، أن زيادة الوزن تساعد المرضى تعدي أمراض خطيرة في الكلى والقلب. لذلك قررنا أن نتحقق من وجود علاقة بين السمنة والسكتة الدماغية".

من هنا استنتج العلماء الأوروبيون والأمريكيون أن السمنة تساعد على البقاء حيا في الرعاية المركزة وبعد الإصابة بالأمراض المعدية الخطيرة، بالإضافة إلى أنه يعيش أصحاب الوزن الزائد لفترة أطول في حال معاناتهم قصور في القلب.

وشارك في الدراسة ألف شخص مسن في كاليفورنيا عانوا من نزيف دماغي حاد، فاتضح أن الأشخاص الذين لديهم وزن زائد توفوا بنسبة 62% أقل من المرضى ذوي الوزن الطبيعي. في الوقت نفسه، تعافى النحيفون بمرة ونصف أقل بعد سكتة دماغية.

لذلك يعتقد العلماء أن أحد أسباب التأثير الإيجابي للوزن الزائد هو أن أصحابه لديهم احتياطي أكبر بكثير من المواد الغذائية، مما يساعدهم على البقاء أحياء في حال أصاب الجسم حالة طوارئ.

من جهة أخرى يجد العلماء المزيد من الأدلة على أن الوزن الزائد يزيد الضغط على الجهاز العضلي الهيكلي للجسم، ويعقد عملية الأيض يمكن أن يثير ظهور مرض السكري، وهو أيضا أحد أسباب سرطان الثدي وشيخوخة الدماغ عند النساء.