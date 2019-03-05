"ادفع مقابل كل حرف": منصة دردشة غريبة... ماذا تقدم

كشفت تقارير صحفية عديدة عن انطلاق منصة دردشة جديدة تعمل بمقابل مادي لكل حرف يكتبه المستخدم، وتلاقي رواجا غريبا.

ونشر موقع "ذا فيرج" التقني المتخصص تقريرا عما أعلنه رجل الأعمال الهولندي، مارك كولبروجه، عن إطلاق منصة دردشة مدفوعة الأجر، تحت اسم "الدردشة الباهظة الثمن" (Expensive Chat).

وتعمل تلك المنصة في الوقت الحالي لمستخدمي اللغة الإنجليزية فقط.

ويضطر مستخدم منصة الدردشة الجديدة لدفع ما يعادل 1 سنت مقابل كل حرف يكتبه.

وقال رجل الأعمال الهولندي إن تلك المنصة الجديدة تقدم تجربة اجتماعية جديدة، لمعرفة أن الكلمات ينبغي أن تكون دوما بحساب وأن كل حرف تكتبه يكلفك فعليا نقودا حقيقية، فلا يكتب الشخص إلا ما هو ضروري فعليا.

وفي تطبيق "الدردشة الباهظة الثمن"، تجد أن هناك سعرين للدردشة، فالدردشة مع الغرباء يتم فيها دفع نقود أكثر من الدردشة مع الأصدقاء، وإن كان أقل قيمة هي 1 سنت لكل حرف يكتبه المستخدم.

Excited to launch my latest product today! 🚀🚀🚀



🤑💬 Expensive Chat – Chatroom where you pay $0.01 per letter.



It's a social experiment to see what happens to a chatroom when it's not a free-for-all, but every message cost you cold, hard cash.https://t.co/Ss6fMzBhoF — Marc Köhlbrugge (@marckohlbrugge) February 28, 2019

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وتسعى تلك المنصة إلى جذب العملاء، الذين لا يبالون في إنفاق نقودهم على الإنترنت، وبالتالي يتم استهدافهم بصورة أكبر من قبل المعلنين.

كما وضعت منصة الدردشة الجديدة قسما أطلقت عليه "لوحة القادة"، والذي يتم فيه وضع قائمة المستخدمين الجدد، الذين يسجلون الدخول أولا في تلك الخدمة، واعدة إياهم بأن أسماءهم ستظل ظاهرة، حتى لو تعدى عدد المستخدمين الآلاف أو الملايين.

So many ways to make money lol….. I just gotta keep grinding!!

This chat room charges you a penny for every character you type https://t.co/AwZPNM9ysD pic.twitter.com/BMdQKiip6f — 🎥Tldhollywood 🎥 (@tldhollywood) March 4, 2019

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