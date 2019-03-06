تسريبات تكشف خطط "آيفون" الثورية للحاق بركب "القابل للطي"

كشفت تسريبات عن براءة اختراع جديدة لشركة "آبل" الأمريكية، من أجل إنتاج "آيفون" جديد قابل للطي.

ونشرت مجلة "فوربس" الأمريكية تقريرا حول براءة اختراع لهاتف "آبل" المرتقب القابل للطي، والذي سيكون مختلفا بصورة كلية عن الهواتف القابلة للطي، التي أطلقتها شركتي "سامسونغ" و"هواوي".

وتختلف تقنية العرض المرنة، بصورة كبيرة عن منافسيها، حيث ستعمل تقنية العرض في هاتف "آيفون" القابل للطي، بشكل انتقائي بحيث تمنع من حدوث أي تلف للشاشة المرنة.

كما أن براءة الاختراع الجديدة تشير إلى أن شاشات "آيفون" القابلة للطي يمكنها ألا تتعرض للتلف عند تثبيتها في درجات حرارة معينة، وهو ما لم توفره الهواتف الأخرى.

وتظهر براءة اختراع "آبل" أن الشاشة المرنة ومفصلاتها، يمكنها ألا تنصهر مع درجات الحرارة العالية جدا، أو التجمد مع درجات الحرارة الباردة جدا.

وكانت هواوي قد أطلقت هاتف "هواوي ميت X" بصورة مختلفة تماما عن هاتف "غلاكسي فولد"، حيث ظهر بشاشة واحدة لمسية قابلة للطي، تلتف حول السطح الخارجي للهاتف عندما يكون الهاتف مطويا، ليتمكن المستخدم من استخدام الجزء الظاهر فقط من الشاشة المطوية.

New Apple Foldable Phone Details Suggest Different Approach https://t.co/3Jktmt76QO — Badragz (@badragzNY) March 5, 2019

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وتقدم أيقونة "هواوي" شاشة لمسية قابلة للطي يمكنها التحول إلى ثلاثة أحجام، الأول 6.4 بوصة، والثاني 6.6 بوصة، والثالث 8 بوصات، بدقة تصل أقصاها 2480×2200 بيكسل.

كما أن هاتف "هواوي" ظهر أيضا بسمك رفيع للغاية يصل إلى 11 ميلليمتر فقط، علاوة على أن بطاريته قوية تصل إلى 4500 ميللي أمبير في الساعة.