هاتف أم لابتوب... جهاز أسطوري يحير الجميع (صور وفيديو)

كشفت شركة تقنية ناشئة عن جهاز جديد يجمع لأول مرة بين الهاتف الذكي والحاسب المحمول "لابتوب"، والذي استلهم تصميما من هاتف يعود إلى حقبة التسعينيات.

ونشر موقع "ذا نيكست ويب" التقني المتخصص تقريرا حول الجهاز الجديد الذي كشفت عنه شركة "بلانيت كمبيوترز" البريطانية، والذي أطلقت عليه "كوزمو كومينيكاتور".

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واستلهمت الشركة البريطانية تصميم جهازها الجديد من هاتف قديم أنتجته شركة "نوكيا" الشهير، تحت اسم "كومينيكاتور" أيضا في حقبة التسعينيات.

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ولكن جهاز "كوزمو كومينيكاتور" يمتلك تقنيات جديدة ثورية، تجمع بين الهاتف الذكي المتميز، واللابتوب ذي الإمكانيات الجيدة.

The Cosmo Communicator brought the PDA phone dream back to #CES2019 https://t.co/TZKg6EeisR pic.twitter.com/sEbcuwTpvt — CNET (@CNET) January 11, 2019

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وتم تزويد هاتف أو لابتوب "كوزمو" بلوحة مفاتيح كاملة منزلقة ومضيئة، كما أنه يعمل بنظام تشغيل "أندرويد" ويدعم شبكة اتصال "الجيل الرابع".

كما تم دعم "كوزمو كومينيكاتور" بكاميرا خلفية بدقة 24 ميغابيكسل، ومستشعر لبصمة الأصابع.

The Cosmo Communicator is a cross between a smartphone and a laptop. pic.twitter.com/U8EkxBgQje — PCMag (@PCMag) January 19, 2019

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ويعمل جهاز "كوزمو كومينيكاتور" مدعوم بشاشة لمسية بقياس 6 بوصات، عند فتح لوحة المفاتيح المنزلقة، وشاشة أخرى صغيرة بقياس 2 بوصة، لعرض المعلومات الرئيسية والرد على الهاتف في الوضع المغلق.

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وأعلنت الشركة البريطانية أنها ستطرح الجهاز رسميا في الأسواق العالمية خلال شهر يونيو/حزيران المقبل، مقابل 650 دولار أمريكي تقريبا.