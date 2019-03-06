هاتف أم لابتوب... جهاز أسطوري يحير الجميع (صور وفيديو)

ونشر موقع "ذا نيكست ويب" التقني المتخصص تقريرا حول الجهاز الجديد الذي كشفت عنه شركة "بلانيت كمبيوترز" البريطانية، والذي أطلقت عليه "كوزمو كومينيكاتور".
Help make it happen for Cosmo Communicator on @indiegogo https://t.co/1wKTCxWGSf pic.twitter.com/HJfhmbcmzG— . (@Mobile_MNP) November 5, 2018
واستلهمت الشركة البريطانية تصميم جهازها الجديد من هاتف قديم أنتجته شركة "نوكيا" الشهير، تحت اسم "كومينيكاتور" أيضا في حقبة التسعينيات.
Help make it happen for Cosmo Communicator on @indiegogo https://t.co/1wKTCxWGSf pic.twitter.com/HJfhmbcmzG— . (@Mobile_MNP) November 5, 2018
ولكن جهاز "كوزمو كومينيكاتور" يمتلك تقنيات جديدة ثورية، تجمع بين الهاتف الذكي المتميز، واللابتوب ذي الإمكانيات الجيدة.
The Cosmo Communicator brought the PDA phone dream back to #CES2019 https://t.co/TZKg6EeisR pic.twitter.com/sEbcuwTpvt— CNET (@CNET) January 11, 2019
وتم تزويد هاتف أو لابتوب "كوزمو" بلوحة مفاتيح كاملة منزلقة ومضيئة، كما أنه يعمل بنظام تشغيل "أندرويد" ويدعم شبكة اتصال "الجيل الرابع".
كما تم دعم "كوزمو كومينيكاتور" بكاميرا خلفية بدقة 24 ميغابيكسل، ومستشعر لبصمة الأصابع.
The Cosmo Communicator is a cross between a smartphone and a laptop. pic.twitter.com/U8EkxBgQje— PCMag (@PCMag) January 19, 2019
ويعمل جهاز "كوزمو كومينيكاتور" مدعوم بشاشة لمسية بقياس 6 بوصات، عند فتح لوحة المفاتيح المنزلقة، وشاشة أخرى صغيرة بقياس 2 بوصة، لعرض المعلومات الرئيسية والرد على الهاتف في الوضع المغلق.
Oooh. Exciting new developments on show at #CES2019 #cesunveiled #gogocosmo #cosmocommunicator pic.twitter.com/7a4h1BFHLm— Planet Computers (@planetcom2017) January 6, 2019
وأعلنت الشركة البريطانية أنها ستطرح الجهاز رسميا في الأسواق العالمية خلال شهر يونيو/حزيران المقبل، مقابل 650 دولار أمريكي تقريبا.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)