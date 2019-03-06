روسيا تعلن بناء محطة فضائية خاصة للرحلات السياحية

أعلنت الخدمة الإعلامية لمحافظة نيجني نوفغورود، اليوم، عن عقد اتفاق بناء أول محطة فضائية خاصة في روسيا.

© Sputnik . Ministry of Defence of the Russian Federation روسيا تنوي إطلاق دفعة جديدة من صواريخ "سويوز" و"أنغارا" إلى الفضاء

وتم توقيع الاتفاق بين محافظة نيجني نوفغورود الروسية وشركة "كوسموكورس"، ومن المقرر إطلاق رحلات سياحية مدارية.

كما من المفترض أن تستغرق الرحلة إلى الفضاء 15 دقيقة، سيكون السائح خلالها في حالة انعدام الجاذبية، وتكلفة التذكرة تقدر بما يقرب من 200 إلى 250 ألف دولار.

ثم حصلت شركة "كوسموكورس" على ترخيص من شركة "روس كوسموس" الروسية التي تسمح بإجراء أنشطة فضائية، وتحضر الشركة رحلة على ارتفاع 200 كم في مركبة فضائية تحتوي على سبعة مقاعد.

ومن المتوقع أن يتم إطلاق أول مركبة فضاء في عام 2025، وسيكلف المشروع 2.6 مليار روبل (45 مليون دولار تقريبا) كلها استثمارات خاصة.

الآن يتم اختيار المكان المناسب لبناء المحطة، ويشار إلى أنه عند تجهيز إطلاق الصاروخ الفضائي سوف تستخدم مكونات صديقة للبيئة.