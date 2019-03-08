علماء يكتشفون لغز الجبال الجليدية الخضراء

قامت مجموعة من الجيوفيزيائيين وعلماء الجيولوجيا، بقيادة أستاذ في جامعة واشنطن ستيف وارن، بحل لغز تكوين الجبال الجليدية الخضراء في أنتاركتيكا. ونشرت نتائج الدراسة Earther.

وجذبت الجبال الجليدية ذات اللون الزمردي العلماء لعقود عديدة، ولكن الآن تمكن الخبراء من حل اللغز المثير للاهتمام. واتضح أن اللون الأخضر يتشكل نتيجة لمعادن أكسيد الحديد في الماء، وفقا للموقع.

ووفقا للخبراء، يختلط الحديد من قارات القارة القطبية الجنوبية مع مياه المحيطات، ثم يتجمد ويتشكل الجليد الأخضر

إذا تم تأكيد النظرية الجديدة، فإن ذلك يعني أن الجبال الجليدية الخضراء تنقل الحديد الثمين من القارة القطبية الجنوبية إلى المحيط ، وعندما تدمر، فإنها توفر المغذيات الرئيسية للعوالق النباتية والكائنات البحرية الأخرى التي تتغذى عليها.