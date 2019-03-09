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12:01 09 مارس/ آذار 2019
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    نجمة بحر (Echinaster sepositus)

    علماء إسرائيليون ينتجون مواد بلاستيكية من أعشاب البحر

    © Photo/ EUO © OCEANA Juan Cuetos
    علوم
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    يقول علماء إسرائيليون إنهم تمكنوا من تطوير مادة بلاستيكية قابلة للتحلل، يتم إنتاجها من أعشاب البحر، يمكن أن تؤدي إلى انخفاض كميات المواد البلاستيكية التي تلوث مياه البحار حاليا.

    ويقول العلماء من جامعة تل أبيب إن المادة التي قاموا باختراعها من أعشاب البحر تتحلل بسرعة، إذ أن هناك ميكروبات وجراثيم تتغذى بها وأنها قابلة لإعادة التدوير. وذلك بحسب هيئة البث الإسرائيلية "مكان".

    مياه
    © flickr.com/ laszlo-photo
    دراسة: عبوات المياه المعدنية ملوثة بـ"مواد بلاستيكية" (فيديو وصور)
    وشارك كل من الدكتور ألكسندر غولبرغ من قسم العلوم البيئية في الجامعة والبروفيسور ميخئيل غوزين وهو عالم في الكيمياء، والعالم الهندي سوبراتيم غوش، في الخروج بنتائج هذا البحث.

    وقال الدكتور غولبرغ إن المواد البلاستيكية المنتجة من المواد الحيوية ستكون جزء من الحل لمشكلة التلوث، التي تشكلها المواد البلاستيكية العادية، غير أنه أضاف أن هناك ثمنا بيئيا للبلاستيك الحيوي، وهي أن إنتاجه يتطلب كميات كبيرة من الماء الصالح للري، ومساحات من الأرض لزراعة النباتات التي تستخدم عملية الإنتاج.

    بيد أن الاختراع الجديد يستخدم أعشاب البحر المتوفرة بكميات كبيرة في البحار والمحيطات، ويمكن أيضا زراعتها في الشواطئ وحتى في مياه مالحة.

    وأضاف العالم الإسرائيلي أن الاختراع الجديد سيمنح دولا تعاني من نقص في المياه العذبة، الفرصة لتقوم بإنتاج المواد البلاستيكية بالطريقة الجديدة، عوضا عن البلاستيك النفطي، الأمر الذي قد تكون له أبعاد اقتصادية بالإضافة إلى تلك البيئية.

    وتابع رئيس فريق الباحثين قائلا، إن الفريق يعمل أيضا على تطوير مواد أخرى قابلة للتحلل السريع وذات خواص مفيدة للصناعات المختلفة، كما اعتبر الدكتور غولبرغ أن البحوث الحالية قد تفضي إلى إنتاج مواد غذائية في ظل الطلب المتزايد عالميا على هذه المواد.

    سيؤدي الاكتشاف الجديد إلى تقليص حجم تلوث البحار والمحيطات بنفايات البلاستيك التي تضر بالبيئة.

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    الكلمات الدلالية:
    مواد غذائية, الهند, البلاستيك, إسرائيل, إسرائيل
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