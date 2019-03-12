إعلام يزف مفاجأة لمستخدمي "واتسآب" في السعودية

نشرت تقارير إخبارية سعودية عديدة ما وصفته بـ"النبأ السار" لكل مستخدمي تطبيق التراسل الفوري الأشهر "واتسآب" في السعودية.

وقال موقع "سبق" السعودي، إن عددا من مستخدمي "واتسآب" اكتشفوا عودة خاصيتي المكالمات والاتصال الصوتي والمرئي".

© REUTERS / DADO RUVIC مفاجأة... "واتسآب" يجعلها أسهل

وأوضح الموقع أن عددا من مستخدمي " واتسآب " في المملكة، تمكنوا من إجراء المكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو عبر التطبيق بنظامي تشغيله "أندرويد" و"آي أو إس".

ولكن لم يصدر أي تعليق رسمي حتى الآن، حول عودة ميزة المكالمات والصوتية والفيديو على "واتسآب" حتى الآن.

وكان وزير الاتصالات السعودي، عبد الله بن عامر السواحة، قد أعلن في وقت سابق عن رفع الحجب الكامل عن كل التطبيقات التي لديها خواص الاتصال الصوتي والمرئي، لكن ظل "واتسآب" محجوبا فيه استخدام المكالمات الصوتية والمرئية.

#عاجل

تفعيل ميزة المكالمات الصوتية والفيديو في تطبيق واتساب بالمملكة ، ولم يصدر تأكيد رسمي من شركات الاتصالات. pic.twitter.com/2TQR5pK0Fs — جريدة الوطن السعودية (@AlwatanSA) March 12, 2019

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وطالب عدد من خبراء التقنية في السعودية، مستخدمي تطبيق "واتسآب" بضرورة تحديث التطبيق على نظامي تشغيل "أندرويد" و"آي أو إس"، حتى يتمكنوا من الحصول على ميزة المكالمات الصوتية والفيديو مجددا.