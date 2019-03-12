إعلام يزف مفاجأة لمستخدمي "واتسآب" في السعودية

وقال موقع "سبق" السعودي، إن عددا من مستخدمي "واتسآب" اكتشفوا عودة خاصيتي المكالمات والاتصال الصوتي والمرئي".
ولكن لم يصدر أي تعليق رسمي حتى الآن، حول عودة ميزة المكالمات والصوتية والفيديو على "واتسآب" حتى الآن.
وكان وزير الاتصالات السعودي، عبد الله بن عامر السواحة، قد أعلن في وقت سابق عن رفع الحجب الكامل عن كل التطبيقات التي لديها خواص الاتصال الصوتي والمرئي، لكن ظل "واتسآب" محجوبا فيه استخدام المكالمات الصوتية والمرئية.
#عاجل— جريدة الوطن السعودية (@AlwatanSA) March 12, 2019
تفعيل ميزة المكالمات الصوتية والفيديو في تطبيق واتساب بالمملكة ، ولم يصدر تأكيد رسمي من شركات الاتصالات. pic.twitter.com/2TQR5pK0Fs
وطالب عدد من خبراء التقنية في السعودية، مستخدمي تطبيق "واتسآب" بضرورة تحديث التطبيق على نظامي تشغيل "أندرويد" و"آي أو إس"، حتى يتمكنوا من الحصول على ميزة المكالمات الصوتية والفيديو مجددا.
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