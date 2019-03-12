وفد أكاديمية العلوم الروسية يبحث في الولايات المتحدة آفاق دراسة مشتركة لكوكب الزهرة

أعلن رئيس قسم معهد أبحاث الفضاء التابع لأكاديمية العلوم الروسية، ليف زيليني، بأن وفد من قيادة أكاديمية العلوم الروسية برئاسة رئيسها، ألكسندر سيرغييف، سيبحث اليوم الأربعاء في إطار زيارته للولايات المتحدة آفاق إجراء دراسة مشتركة حول كوكب الزهرة.