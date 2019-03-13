رائد فضاء وكالة "ناسا" يصف صاروخ "سويوز" الروسي بالأعجوبة

وصف رائد فضاء وكالة "ناسا"، نيك هايغ، الصاروخ الحامل الروسي "سويوز-في غي" بأنه أعجوبة هندسية.

وأشار على تويتر إلى أن الإطلاق التالي لـ"سويوز" يجب أن يكون رقمه 1901.

Our rocket🚀 The production director told us it will be the 1901st launch of a Soyuz rocket. 40 tons of well designed hardware, and 270 tons of propellant, it’s an engineering marvel! https://t.co/6knBvbxUMj — Nick Hague (@AstroHague) March 12, 2019

وأكد أن "40 طناً من المعدات العالية الجودة و 270 طناً من الوقود هي معجزة هندسية!".

من المعروف أنه في يوم الخميس الموافق 14 مارس/آذار، يجب أن يوصل الصاروخ الحامل إلى المدار المركبة الفضائية "سويوز إم إس-12" من قاعدة بايكونور. وسيكون المشاركون في الرحلة، التي ستستمر 203 أيام، هم الروسي أليكسي أوفتشينين، بالإضافة إلى أمريكيين اثنين — كريستينا كوك ونيك هايغ.