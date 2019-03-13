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15:43 13 مارس/ آذار 2019
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    القمر

    روسيا تبني محطة على القمر...تعرف على مراحل البرنامج القمري الروسي

    © Sputnik . Vladimir Astapkovich
    علوم
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    سيتم تنفيذ البرنامج القمري الروسي حتى عام 2040 على عدة مراحل.

    مفهوم البحث واستكشاف القمر:

    تم الإعلان عن مفهوم البحث والاستكشاف للقمر في 28 نوفمبر 2018 ، عقب اجتماع مجلس الأكاديمية الروسية للعلوم في مجال الفضاء وروسكوسموس الذي عقد في موسكو ويتضمن 3 مراحل، والتي ستستمر حتى 2040.

    المرحلة الأولى (2021-2025):

    وتشمل تطوير جميع التقنيات على محطة الفضاء الدولية، وإنشاء وحدة أساسية لمحطة بالقرب من القمر، واختبار مالركبة الفضائية المأهولة الواعدة "فيديراتسيا"، وقيام المركبة برحلات غير مأهولة إلى القمر ودراسته بشكل باستخدام محطات سلسلة "لونا" (لونا-25-26-27-28) بهدف تنفيذ المهام العلمية من قبل الاتحاد المهام والاستطلاع وإعداد المزيد من الخطوات.

    أعلن مدير البث التلفزيوني لوكالة الفضاء الروسية روسكوسموس عن حدوث عطل للصاروخ الحامل سويوز إم إس -10 الذي يحمل على متنه الطاقم الجديد لمحطة الفضاء الدولية.
    © Sputnik . Alexei Filippov
    وكالة الفضاء الروسية تعلن بناء محطة على سطح القمر في 2031

    يمكن إنشاء المحطة المدارية القريبة من القمر على أساس عناصر من الجزء الروسي من المحطة الفضائية الدولية، ولا سيما وحدة نموذجية (2021) ، ومركبة نقل مأهولة ووحدة علوم وطاقة (NEM) (2022) ؛ وللهبوط على سطح القمر سيكون هناك في المحطة وحدات قمرية للإقلاع والهبوط ووحدات شحن. تكلفة المرحلة الأولى ستكون حوالي 39 مليار روبل. يشمل هذا المبلغ الأموال اللازمة لإنشاء النظام، وإرسال المركبات الفضائية ووسائل الإطلاق، وكذلك ضمان الإطلاق.

    المرحلة الثانية (2025-2035):

    اختبار وسائل الوصول إلى سطح القمر: الرحلات الجوية المأهولة برحلة في عام 2026  وهبوط رواد الفضاء (بعد 2030؛ المدة — 14 يومًا) على سطح القمر لإنشاء العناصر الأولى للقاعدة التي سيتم زيارتها. في الفترة 2025-2030 سيتم نشر أقمار صناعية للاتصالات على المدار القريب من القمر.

    المرحلة الثالثة (بعد 2035):

    سيتم الانتهاء من بناء قاعدة قمرية كاملة. إنشاء بنية أساسية علمية في شكل بناء على سطح القمر ومرصدان فلكيان (راديوي وأشعة كونية). إنشاء البنية التحتية واستخراج جليد الماء (وإنشاء وقود الأكسجين والهيدروجين على أساسه) ، وبناء الملاجئ من الإشعاع. إنشاء نظام موحد للوسائل المأهولة والآلية لدراسة القمر. في الفترة 2036-2040 سيتم نشر على مدار القمر أجهزة الملاحة. يجب أن يشمل نظام الملاحة عبر القمر الصناعي العالمي للقمر على أقمار صناعية في مدار الأرض، وبث إشارة تنقل من الأرض، بالإضافة إلى مجموعة من الأجهزة الفضائية في مدار القمر.

    التعاون الدولي:

    الولايات المتحدة: أظهرت وكالة ناسا اهتمامها في التعاون في البرنامج، ويتوقع أن توفر محطة "لونا-26" الاتصالات الراديوية بين الأرض والمحطة الأمريكية "MoonRise"، التي ستكون على الجانب المظلم من القمر.

    القمر
    © Sputnik . Anton Denisov
    خطط روسية لبناء مرصدين فلكيين على سطح القمر

    الصين: في 28 أبريل 2015 ، صرح رئيس شركة روسكوسموس الحكومية، دميتري روغوزين، أن مسألة جذب الصين كشريك رئيسي في مشروع إنشاء محطة علمية على سطح القمر وإنشاء محطة مدارية وطنية في روسيا تجري مناقشتها.

    في 14 يناير 2019 ، قال لي غوه بينغ، المتحدث باسم الإدارة الوطنية الصينية للفضاء (CNSA) ، في مؤتمر صحفي، إن التعاون في استكشاف القمر هو أحد المجالات الرئيسية للمفاوضات بين روسيا والصين. حتى الآن ، شكلت CNSA خطة أولية للتعاون مع روسكوسموس في إطار المهمة الروسية  لونا-26 ومهمة الهبوط لإجراء بحث صيني في القطب الجنوبي للقمر.

    الاتحاد الأوروبي: في 28 يناير 2019 ، صرح مدير معهد الدراسات الفضائية أناتولي بتروكوفيتش لوسائل الإعلام بأن الدول الأوروبية ستشارك في مشاريع أبحاث القمر الروسي: ستصنع الدول الأوروبية حوالي 10 أجهزة علمية وتكنلوجية للمركبات القمرية الروسية الثلاث الأولى (محطتان للهبوط لونا-25 ولونا-27، بالإضافة إلى لونا-26).

    انظر أيضا:

    "روس كوسموس" تعلن تأجيل موعد إطلاق مسبارين روسيين إلى القمر
    موعد إنشاء الصاروخ الروسي الذي يحلق إلى القمر
    وكالة الفضاء الروسية تعلن بناء محطة على سطح القمر في 2031
    الكلمات الدلالية:
    القمر, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا
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