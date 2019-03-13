العلماء يتوصلون لعلاج جديد في متناول الأيدي لمحاربة ألزهايمر

توصلت مجموعة من الباحثين في جامعة سنغافورة الحكومية لعلاج جديد للذين يعانون من ألزهايمر وخطورة الإصابة به مع التقدم في العمر بالإضافة للذين يعانون من النسيان.

العلاج الجديد والذي يتوفر بشكل كبير وأسعار معقولة لم يكن سوى الفطر الذي يكفي فيه تناول حبتين منه أسبوعيا لمنع الإصابة بألزهايمر عند الشيخوخة.

© AP Photo / Victor R. Caivano اكتشاف غير مسبوق... بكتيريا الفم قد تصيبك بالزهايمر

حيث وجد الباحثون بأن تناول هذه الكمية والتي تعادل 300 غرام أسبوعيا، تمكن من تجنب الإصابة بالمرض في عمر الشيخوخة، بحسب ما نقلت "dailymail" البريطانية.

ويساهم الفطر بتقديم عنصر أميني لا يستطيع جسم الإنسان تأمينه ويجد بمستويات قليلة لدى الأشخاص الذين يعانون من ألزهايمر.

فبحسب الدراسة التي أجراها فريق العلماء على 600 شخص من كبار السن في الصين توصلوا إلى أن الذين يتناولون هذه الكمية من الفطر بشكل منتظم، كانوا أقل عرضة بنسبة 50 في المئة للإصابة بالمرض.

كما وصف الدكتور إيروين شياه، أحد القائمين على الدراسة، الفطر بأنه يحتوي على مركب "إرغوثيونين" المضاد للأكسدة ومضاد للالتهابات.