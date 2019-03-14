في أغلب الأحيان، يقع الأشخاص في مفارقات كبيرة ويرتكبون أخطاء جثيمة عندما يدمجون مفهوم الكتلة والوزن ويعتبرونه شيئا واحدا.

فعندما نسأل الشخص "كم وزنك" هذا يعني أننا نسأل عن الخصائص الكمية لجسمنا، دون التفكير حقًا بوجود عوامل أخرى يمكن أن تدخل ضمن هذا التعريف. لذلك لكي لا يتم الخلط بين المفهومين، دعونا نتعرف لماذا لا يمكن أن تكون الكتلة نفسها الوزن.

في اللغة العلمية، الكتلة هي عبارة عن كمية فيزيائية وهي مقياس لجاذبية الجسم والطاقة والقصور الذاتي:

الكتلة

الكتلة ثابتة. أي أن ركاب القطار أو الطائرة لا يمكن أن يزيدوا أو يخسروا من وزنهم بشكل كبير وسريع أثناء الرحلة.

الكتلة لا تعتمد على سرعة حركة الجسم.

عندما يتفاعل جسمين مع بعضهما البعض، فإن كتلتيهما تتناسبا عكسيا مع نسبة تسارعهما. وساعد هذا الاكتشاف على تحديد كتل الكواكب والأقمار الصناعية وغيرها من الأجسام الفضائية.

يوجد قانون يدعى "قانون حفظ الكتلة". أي عند حدوث أي تفاعل كيميائي فان كتل المواد المتفاعلة تساوي كتل المواد الناتجة عن التفاعل كما أن يذكر أن أية كتلة في نظام مغلق ستبقى ثابتة مهما حدث داخل النظام.

الوزن

ويتم الرمز له بحرف "P" وهو قوة جذب الأرض للجسم. والوزن يساوي كتلة الجسم مضروبة في قيمة الجاذبية الأرضية وفق القانون التالي (P = mg).

وببساطة فإنه يتم قياس الوزن بمقدار ضغطنا على السطح. فلكي تحصل على وزنك كاملا يجب عليك أن تقف على الميزان.

وفي حال كان الجسم يتحرك بشكل متسارع، فإن وزنه يصبح وفق القانون التالي (P = m(g+a [حيث a — هو التسارع، و g هي الجاذبية الأرضية وتساوي 9.81، وm هي كتلة الجسم]، بينما في حال الحركة إلى الأعلى بشكل عامودي فيجب حساب الوزن وفق القانون التالي (P = m(g-a. أي أنه كلما ابتعد الإنسان عن الأرض كلما قل وزنه.

وأخيرا ما هو الفرق بين الكتلة والوزن