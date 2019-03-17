لن تذهب بعيدا... خاصية جديدة من "واتسآب"

وأوضح موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص أن الخاصية الجديدة، التي يختبرها "واتسآب"، لن تجعل المستخدم مضطرا لمغادرة التطبيق، ومن أجل تصفح رابط معين مرسل له.
ووعدت "واتسآب" بأن يكون المتصفح الجديد "آمنا" بصورة كاملة، وآليات أمان متطورة، والتي ستضمن بصورة كاملة خصوصية مستخدمه وعدم اختراق أي بيانات له.
ويهدف "واتسآب" من خاصية "التصفح الآمن" تلك حماية المستخدمين من عمليات الاحتيال أو بث أي روابط مشبوهة عبر التطبيق.
وسيكشف تحديث "واتسآب" المرتقب أي روابط وهمية، يتم إرسالها إلى المستخدمين والمصممة من أجل خداعهم والاحتيال عليهم.
WhatsApp will soon get In-app Browsing and Reverse Image Search features https://t.co/qOpnSYNCmv pic.twitter.com/IR0EXfmBhV— DroidJournal (@DroidJournalOff) March 17, 2019
ويظهر "واتسآب" رسالة تحذيرية على تلك الروابط، بضرورة عدم النقر على ذلك الرابط، بسبب احتوائه على محتوى مزيف.
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