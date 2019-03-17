لن تذهب بعيدا... خاصية جديدة من "واتسآب"

كشفت تقارير صحفية أن تطبيق التراسل الفوري الأشهر "واتسآب"، يختبر حاليا خاصية جديدة لن تجعل أي مستخدم يذهب بعيدا عن التطبيق.

وأوضح موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص أن الخاصية الجديدة، التي يختبرها "واتسآب"، لن تجعل المستخدم مضطرا لمغادرة التطبيق، ومن أجل تصفح رابط معين مرسل له.

© REUTERS / DADO RUVIC مفاجأة... "واتسآب" يجعلها أسهل

وسيزود واتسآب تطبيقه بخاصية "التصفح الآمن"، والذي يسمح للمستخدم بالإطلاع على أي رابط مرسل له من داخل التطبيق ومن دون الخروج منه.

ووعدت "واتسآب" بأن يكون المتصفح الجديد "آمنا" بصورة كاملة، وآليات أمان متطورة، والتي ستضمن بصورة كاملة خصوصية مستخدمه وعدم اختراق أي بيانات له.

ويهدف "واتسآب" من خاصية "التصفح الآمن" تلك حماية المستخدمين من عمليات الاحتيال أو بث أي روابط مشبوهة عبر التطبيق.

وسيكشف تحديث "واتسآب" المرتقب أي روابط وهمية، يتم إرسالها إلى المستخدمين والمصممة من أجل خداعهم والاحتيال عليهم.

WhatsApp will soon get In-app Browsing and Reverse Image Search features https://t.co/qOpnSYNCmv pic.twitter.com/IR0EXfmBhV — DroidJournal (@DroidJournalOff) March 17, 2019

ويظهر "واتسآب" رسالة تحذيرية على تلك الروابط، بضرورة عدم النقر على ذلك الرابط، بسبب احتوائه على محتوى مزيف.