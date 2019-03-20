"واتسآب" يعلن المحظورات العشرة... تجنبها

كشفت تقارير إخبارية عن إعلان تطبيق "واتسآب" عن محظورات عشرة، قد تتسبب في فقدان المستخدمين حساباتهم.

وأوضح التقرير الذي نشرته صحيفة "ذا ناشيونال تليغراف" الكاميرونية، أن "واتسآب" حاليا بات صارما للغاية فيما يتعلق بتنفيذه لقواعد الخصوصية، ما يجعل أي شخص عرضة للحظر أو فقدان حسابه بصورة أخطر مما سبق.

1- محاولة إرسال أي رسائل أو صور أو مستندات إلى أشخاص ليسوا ضمن جهات اتصالك، خاصة إذا كانت "غير لائقة"، لأنه في حالة الإبلاغ عنه، سيتم إلغاء تنشيط الحساب بصورة مباشرة، بالأخص إذا ما تم حظره عدة مرات من قبل العديد من المستخدمين، ما قد يؤدي إلى فقدان المستخدم حسابه بصورة نهائية.

2- إرسال الفيروسات أو البرمجيات الضارة إلى أي مستخدم آخر عبر "واتسآب"، فهذا يؤدي إلى حظر الحساب بصورة مباشرة أيضا.

3- محاولة اختراق خوادم "واتسآب" بغرض التجسس على حساب أي مستخدم آخر.

4- استخدام نسخ "غير قانونية" أو مصرح بها من "واتسآب"، مثل نسخة "واتسآب بلس" المزيفة.

5- إرسال أي محتوى غير قانوني لأشخاص آخرين، وتلك خاصية تمنحها "واتسآب" لأي مستخدم يرى أن هناك محتوى غير قانوني يرسل له، ولكن يتم دراسة الشكوى قبل إلغاء تنشيط أي حساب.

WhatsApp is banning 2 million accounts every month and will ban yours if you do any of these thingshttps://t.co/XFGBw8NHfj — IndiaTodayTech (@IndiaTodayTech) February 7, 2019

6- إذا ما حاولت ولو لمرة واحدة تعديل رموز وأكواد وبرمجيات "واتسآب"، لأن التطبيق مبرمج على أن أي محاولة لإجراء تعديلات عليه يحظر ذلك الحساب مباشرة.

7- وفقا لشروط وأحكام واتسآب، فإن إرسال المراسلات غير القانونية أو الرسائل الجماعية أو التلقائية أو الاتصال التلقائي فهو أمر محظور تماما، خاصة إذا ما كانوا ليس ضمن قائمة جهات الاتصال الخاصة بك.

8- انتحال شخص ما اسم أو صفة ليست حقيقية أو مزيفة، يمكن أن يكلفه حسابه على "واتسآب"، لذلك لا تحاول بأي حال من الأحوال إنشاء حساب باسم شخص آخر أو بملف شخصي مختلف عن الحقيقي، لأنك ستعرض ذلك الحساب برمته للإغلاق.

9- إذا كنت منخرطا في نشر الأكاذيب أو الشائعات أو البيانات والأخبار المضللة، فاعلم أن واتسآب سيحظرك بصورة مباشرة.

10- إذا ضبطك مسؤولو واتسآب ترسل رسائل غير قانونية أو جنسية أو تشهيرية او تهديدية أو تخويفية أو عدوانية أو تتحرش بأحد ما أو تروج لجرائم العنف والكراهية، سيتم حظر حسابك بصورة مباشرة.

Peak India:



> Governments banning things they don't understand

> Whatsapp



Context: Signing up for a bank account. pic.twitter.com/H3B86g2dB1 — Arnav Bansal (@itsarnavb) November 10, 2018

كيف تستعيد الحساب

وإذا سقطت في إحدى المحظورات العشرة يمكنك استعادة حسابك خلال 72 ساعة، عن طريق إرسال بريد إلكتروني إلى إدارة الدعم الفني التابعة لـ"واتسآب"، وتشرح فيها مشكلتك بكل وضوح، وستدرسها الإدارة وستقرر إما إعادة تنشيط حسابك أو البقاء على حسابك محظورا.