تحذير خطير... كل صور هاتفك ينقلها "غوغل" إلى "طرف ثالث"

نشر موقع "فينتشر بيت" التقني المتخصص تقريرا حول اكتشاف توصل له باحثون في شركة "إمبريفا" المتخصصة في الحماية من القرصنة، حول العثور على ثغرة أمنية في نسخة الويب من "غوغل للصور" (Google Photos).
وتسمح تلك الثغرة للقراصنة بتعقب سجل تحركات المستخدم، حول بياناته الملحقة بالصور، والذي يمكن أن تنقل كل الصور الموجودة على هاتفك إلى "طرف ثالث" وخوادم خارج "غوغل".
VentureBeat: Security firms detail Android and Google Photos vulnerabilities that exposed user data https://t.co/K1N9CIAkJH— BitcoinPowerGirl (@BitcoinPowerGir) March 20, 2019
Researchers found two (unrelated) vulnerabilities in Google products, one in Google Photos and one in Android 4.4 and later. Both are now patche… pic.twitter.com/wwjQ1as8FW
ويمكن لأي هاكرز عن طريق تلك الثغرة معرفة كافة التواريخ الخاصة بالصور وأماكن التقاطها، وتوقيت نشرها على المنصة السحابية لـ"غوغل".
وردت "غوغل" حول تلك التقارير بإجرائها تحقيق حول تلك الثغرة، وإمكانية طرح تحديث جديد لمعالجتها.
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