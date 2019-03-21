"معكرونة نووية ونجوم غريبة"... تعرف على أغرب 5 أشياء حيرت علماء الفضاء (فيديو)

رغم التطور العلمي في مجال الفلك والفضاء إلا أن العديد من النظريات والمعتقدات لاتزال دون تفسير علمي أو منطقي.

نشر موقع "Live Science" الأمريكي تقريرا عن أغرب الظواهر الفضائية.

— المعكرونة النووية

حيث تتكون من بقايا نجم ميت، وتعتبر أقسى مادة في الكون، وتتشكل من تعرض البروتونات والنيوترونات الموجودة في قشرة النجم الهشة إلى ضغط هائل من الجاذبية.

ليتم عصرها إلى مواد متشابكة ومعقدة لتأخذ شكل "المعكرونة" وقد تنفجر في حالة واحدة عندما تتعرض لضغط يفوق 10 مليار ضعف القوة اللازمة لتحطيم الصلب.

— كوكب هاوميا ذو الحلقات

يصنف على أنه كوكب قزم ويدور في حلقات خارج كوكب نبتون، ويتميز بشكله البيضوي ولديه قمران ويتميز بنهار يمتد أربع ساعات.

— النجم تابي الغريب

يتميز بسطوعه المتقطع على فترات غير منتظمة ومدة زمنية غريبة، كما ويعتقد العلماء بإحاطة الكوكب بحلقة غير طبيعية من الغبار.

— النجم الزائف المزدوج

وهو نجم استخدمه العلماء من أجل تقدير معدل توسع الكون، حيث توصلوا إلى أن العملية تتم بوتيرة أسرع في وقتنا الحالي.

— كوكب بشفق قطبي

وهو من الكواكب الجوالة في المجرة وانفصل عن النجم الأم بسبب الجاذبية.

أحد الجسيمات المميزة التي تتبع هذه الفئة يعرف باسم «SIMP J01365663+0933473″، وهو جسيم بحجم الكوب على بعد 200 سنة ضوئية، ومجاله المغناطيسي أقوى 200 مرة من المجال المغناطيسي لكوكب المشتري.