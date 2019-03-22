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13:52 22 مارس/ آذار 2019
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    شرطة دبي تستخدم الدراجات الطائرة الروسية

    شرطة دبي على موعد مع "دراجات طائرة" روسية

    © Photo/ Facebook/ Hoversurf
    علوم
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    أوصت شرطة دبي من شركة "Hoversurf" الروسية على عدد من الدراجات النارية الحديثة التي تتميز بالتحليق بالهواء. ومن جانبها قابلت وكالة "سبوتنيك" أحد مسؤولي المشروع الذي كشف تفاصيل عن الدراجات ومميزاتها.

    بدأت الشركة الروسية بمشروعها في مركز "سكولكوفا" للابتكارات العلمية، حيث استطاعت صناعة أول دراجة نارية تحلق في السماء، وتمتاز دراجة " Hoverbike S3" بسرعة تصل إلى 96 كلم بالساعة.

    يذكر أن الدراجة أصبحت متوفرة للبيع ويمكن شراؤها في الدول التي لا تحتاج إلى رخصة قيادة خاصة لهذا النوع من الدراجات، ويبلغ سعر الدراجة الواحدة حوالي 150000 ألف دولار وتشمل التكاليف دورات تدريبية إلزامية على الدراجة الطائرة في مدينة كاليفورنيا الأمريكية.

    وفي مقابلة خاصة لـ "سبوتنيك" مع مصمم الدراجة الطائرة دينيس سايتغريف الذي كشف عن المشروع ومستقبله وكيفية تطويره في السنوات المقبلة.

    س- كيف ولدت فكرة إنشاء دراجة طائرة؟

    ج- الفكرة تعود لصاحب المشروع ألكسندر أتامانوف الذي كرس كل حياته من أجل الوصول إلى حلم ركوب دراجة طائرة، حيث بدأ المشروع من المعدات الصغيرة وتطور شيئا فشيئا إلى أن وصلنا إلى المرحلة الحالية والدراجة الآن موجودة في مختبر الأبحاث وهي النموذج الأول من دراجة" Hoversurf".

    لم نكن نتخيل أن هذا المشروع سيجذب الكثيرين إليه، لكن بعد عرض المشروع تلقى استجابة كبيرة وبدأنا العمل عليه بجدية أكثر.

    Hoversurf
    © Photo / Hoversurf
    Hoversurf

    س- كم دراجة طائرة صنعتم حتى الآن؟

    ج-حتى الآن هناك أربع دراجات طائرة وقد تم عرض واحدة من الدراجات في معرض في دبي.

    س- لقد تلقيتكم طلبا من شرطة دبي بشأن الدراجات الطائرة؟

    ج- نعم تلقينا ولا أستطيع التحدث عن الشروط، لكننا وقعنا بالفعل على عقد لتوريد هذه الدراجات النارية التي ستستعمل للدوريات في شوارع دبي.

    س-ماذا عن مميزات الدراجة الطائرة هل يمكنكم إخبارنا عنها أكثر؟

    ج- كل هذا يتوقف على وزن الطيار حيث يمكن للدراجة الطائرة أن تطير لمدة 15-20 دقيقة ويبلغ أقصى ارتفاع للطائرة 15 مترا على الرغم من أن الدراجة في دبي تمكنت من الصعود إلى 30 مترا. ومع ذلك في المناطق المأهولة بالسكان ليس مطلوبا أن تكون مرتفعة أكثر من 15 مترا.

    س- هل من الممكن استخدام الدراجة مثل طائرة دون طيار؟

    ج- بالطبع، يمكن تشغيله بواسطة أجهزة استشعار، عن طريق نظام تحديد المواقع العالمي (GPS). في هذه الحالة، تطير الدراجة النارية على طول مسار محدد مسبقًا. في المستقبل نخطط لجعل الدراجة قادرة على تسليم البضائع.

    س-- ما هي مخططات الشركة بتطوير المشروع في المستقبل؟

    ج-  نحن نخطط لإطلاق دراجة في الإنتاج الضخم. ومهمتنا الرئيسية هي تطوير تقنيات محددة، كما أن هناك بالفعل شركات مهتمة للتفاوض معنا على سبيل المثال Yamaha و Honda.

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