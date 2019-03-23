علماء: الكائنات الفضائية وضعت البشر في "حظيرة حيوانات"

زعمت مجموعة من العلماء مؤخرا، أن الكائنات الفضائية قد تكون موجودة منذ سنوات طويلة، ولكنها حجبت نفسها عن البشر بناء على رغبتهم الخاصة.

وفي الاجتماع السنوي الذي تعقده "METI International" في العاصمة الفرنسية باريس، والمعنية بالمراسلة مع الكائنات الفضائية، أكد العلماء أن الكائنات الفضائية يحمون أنفسهم من البشر، وذلك خوفا من مواجهتهم صعوبة في التكيف مع حقيقة تواجدهم في الكون، وفقا لمجلة "فوربس".

واقترحوا في ورشة العمل أن "الفضائيين قد يكونوا عثروا علينا في البداية، ولكنهم فضلوا أن يبقونا فيما يشبه "حظيرة حيوانات كونية"، يراقبوننا فيها، خوفا من تسببهم في انزعاج ثقافي على الأرض".

وقال دوغلاس فاكوتش، رئيس "METI International":

ربما تراقب الكائنات الفضائية البشر على الأرض، مثلما نشاهد الحيوانات في حديقة الحيوان، ولكن كيف يمكننا أن نجعل حراس حيوانات المجرة أن يكشفوا عن أنفسهم.

بينما قال جان بيير روسبارز، الرئيس المشارك للشراكة في المعهد الوطني للبحوث الزراعية "يبدو أنه من المحتمل أن الكائنات الفضائية تفرض حجرا صحيا علينا البشر، "لأنهم يدركون أنه سيكون من المخالف ثقافيا أن نتعرف عليهم".

واجتمع علماء من جميع التخصصات في متحف العلوم بباريس، لمحاولة الإجابة عن سؤال يعود إلى عام 1950 ، والمعروف الآن باسم "أين ذهب الجميع؟".