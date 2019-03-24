"فيسبوك" تقتبس خاصية مهمة من "واتسآب" لتطبيق ماسنجر

اقتبست شركة "فيسبوك" خاصية جديدة مهمة من تطبيق التراسل الفوري التابع لها "واتسآب" إلى تطبيقها الآخر للتراسل "ماسنجر".

وفوجئ مستخدمو تطبيق "ماسنجر" قبل أيام بظهور تلك الخاصية الجديدة، من دون إعلان مسبق من "فيسبوك"، وفقا لما نقله موقع "ذا فيرج" التقني المتخصص.

© REUTERS / Dado Ruvic تقرير جديد صادم... "فيسبوك" يستحوذ على مئات الملايين من كلمات سر مستخدميه

وأوضح الموقع التقني، أن تلك الخاصية الجديدة تتمثل في إمكانية رد مستخدمي "ماسنجر" على رسالة معينة في أي دردشة أو من بين سلسلة رسائل متبادلة، خاصة في الدردشات الجماعية.

وتشبه تلك الخاصية بشكل كبير، خاصية الرد التي يدعمها تطبيق "واتسآب"، التابع لشركة "فيسبوك" قبل فترة طويلة.

ولا يحتاج المستخدم للرد على أي رسالة، إلا الضغط عليها ضغطة مطولة، والنقر على خيار "الرد"، حتى يتمكن من الرد على رسالة بعينها.

وبدأ ماسنجر في طرح تلك الخاصية الجديدة منذ 21 مارس/آذار، لتظهر بصورة تدريجية لكل مستخدميها سواء على نسخة "الويب" أو نسخة الهواتف المحمولة على نظامي تشغيل "أندرويد" و"آي أو إس".