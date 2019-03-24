تناول 10 غرامات يوميا... نوع شهير من المكسرات يحمي من الخرف

يعاني الكثير من ضغف الذاكرة والخرف، وتزداد احتمالات الإصابة من التقدم في العمر، ويسعى العلماء حول العالم لاكتشاف أسرار هذا المرض، والعمل على الوقاية منه.

وبحسب دراسة حديثة عمل عليها باحثون في جامعة ساوث أستراليا، فإن تناول 10 غرامات من السوداني يوميا يحسن أداء الذاكرة بنسبة 60 بالمائة، ويقي من الخرف.

© REUTERS / Francois Lenoir العلماء يعثرون على طريقة لمحاربة الخرف

وفقا لمنظمة الصحة العالمية، يبلغ عدد الأشخاص المصابين بالعته (الخرف) على مستوى العالم 47 مليون شخص، وبحلول عام 2030، من المتوقع أن يرتفع هذا العدد إلى 75 مليونا، وبحلول عام 2050، تقدر حالات الخرف العالمية بثلاثة أضعاف تقريبا.

وأظهرت الدراسة أن السوداني يحتوي على عناصر مضادة للالتهابات التي تؤثر على الخلايا العصبية، وتضعف قدرات التفكير والتذكر، وهي الأمور التي قد تساعد في الوقاية من الخرف، بحسب ما هو منشور في "the health site".

واعتمدت الدراسة على قاعدة بيانات لدراسة صينية عن الشيخوخة شارك فيها 4822 شخصا أعمارهم تزيد عن 55 عاما.

ووفقا للدراسة يمكن الحصول على هذه الفائدة الوقائية من خلال أكل أنواع أخرى من المكسرات، لأن تركيبتها هي والسوداني توفر المغذيات المطلوبة لخلايا الدماغ العصبية.

والمكسرات بشكل عام غنية بالدهون الصحية والبروتين والألياف ذات الخصائص الغذائية التي يمكن أن تخفض نسبة الكوليسترول في الدم وتحسين الصحة المعرفية.

وكشفت الدراسة أن أكل السوداني لا يطيل العُمر فقط وإنما يحمي خلايا الدماغ من التدهور المعرفي وضعف الذاكرة الذي يحدث في الشيخوخة.

ويعتبر الخرف أحد الأسباب الشائعة للوفاة في العالم، إلى جانب أمراض أخرى كمرض السكري وبعض أمراض الجهاز التنفسي والسرطان والقلب والإسهال.