ابتكار "غوغل" الجديد يمكن أن يلغي المدارس والتعليم تماما

كشفت تقارير صحفية عالمية عن ابتكار ثوري جديد من شركة "غوغل" الأمريكية، والذي يمكن أن يلغي بصورة كاملة المدارس أو الحاجة إلى التعليم.

وأشارت صحيفة "الصن" البريطانية إن غوغل في طريقها لتوثيق ابتكار جديد لزراعة عقل صناعي في مخ أي إنسان يمكنه أن يحل محل التعليم، أو الحاجة إلى المدارس وزيادة مستويات الذكاء، ويجعل الشخص خارقا ومتفوقا.

© Fotolia / Sushytska دراسة: نمو مخ الرضع ربما لا يعتمد على النوم طوال الليل

ونقلت الصحيفة عن الخبير التقني والمؤسس والرئيس التنفيذي لمؤسسة "فاونتيك أيه آي"، نيكولاس كايرينوس، قوله إن عمليات زراعة العقل الصناعي، سيمكنها تحسين حياة الناس بشكل جذري، ويحول طريقة التعلم والتعليم بصورة جوهرية.

وقال المؤسس والرئيس التنفيذي لمؤسسة "فاونتيك أيه آي" إن التعلم عن طريق "الذكاء الصناعي" سيوفر أي تقنيات للتعليم الشخصي، وستخرج قطاع التعليم من القطاع العام إلى الخاص، وتجعل بإمكان أي شخص تعليم أي شيء عن طريق الذكاء الصناعي.

وأوضح الخبير التقني أن أداة التعليم الجديدة قد تنهي فكرة أو مفهوم المدرسة كما نعرفها كليا، وتنهي فكرة الحفظ والتلقين، حيث يتم تعليم الحقائق وتكرارها ثم نسيانها.

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وقال نيكولاس إن هذه الطريقة في التعليم "ليست تعليما".