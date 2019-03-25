ابتكار "غوغل" الجديد يمكن أن يلغي المدارس والتعليم تماما

وأشارت صحيفة "الصن" البريطانية إن غوغل في طريقها لتوثيق ابتكار جديد لزراعة عقل صناعي في مخ أي إنسان يمكنه أن يحل محل التعليم، أو الحاجة إلى المدارس وزيادة مستويات الذكاء، ويجعل الشخص خارقا ومتفوقا.
وقال المؤسس والرئيس التنفيذي لمؤسسة "فاونتيك أيه آي" إن التعلم عن طريق "الذكاء الصناعي" سيوفر أي تقنيات للتعليم الشخصي، وستخرج قطاع التعليم من القطاع العام إلى الخاص، وتجعل بإمكان أي شخص تعليم أي شيء عن طريق الذكاء الصناعي.
وأوضح الخبير التقني أن أداة التعليم الجديدة قد تنهي فكرة أو مفهوم المدرسة كما نعرفها كليا، وتنهي فكرة الحفظ والتلقين، حيث يتم تعليم الحقائق وتكرارها ثم نسيانها.
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وقال نيكولاس إن هذه الطريقة في التعليم "ليست تعليما".
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