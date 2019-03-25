"ناسا" تخطط لاستكشاف المريخ بمروحية بحلول 2020

أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، أنها بصدد إرسال طائرة مروحية إلى كوكب المريخ في مهمة عام 2020، لتكون ثالث أنواع المركبات التي تصل إلى الكوكب الأحمر.

وبحسب وكالة ناسا، فإن مروحية المريخ هذه عبارة عن طائرة مروحية روبوتية صغيرة ذاتية القيادة، كما نقلت "سكاي نيوز".

وستخوض هذه المروحية الروبوتية تجربة وإمكانية تحليق المواد أو الأجسام أو المركبات الأثقل من الهواء على كوكب المريخ. وإذا ما نجحت التجربة، فستكون أول حالة تحليق لجسم أثقل من الهواء في أجواء المريخ.

وستتيح هذه الطائرة المروحية الروبوتية للعلماء استكشاف المناطق البعيدة عن المركبة الأم على سطح الكوكب الأحمر.

وبحسب تقارير، فإن الطائرة المروحية الصغيرة سترسل إلى المريخ في "استعراض تكنولوجي"، بمعنى أنه حتى وإن لم تحلق الطائرة بنجاح، فهذا يعني أن مهمة المريخ 2020 ستكون ناجحة.

وبسبب الضغط الجوي على الكوكب الأحمر، تم تصميم الطائرة حيث يمكن أن تحلق على ارتفاع لا يزيد على 15 قدما (4.5 متر) فوق سطح الكوكب.

وفي مهمات سابقة، استقبل المريخ مركبات هبوط ومركبات جوالة، وحاليا ينتظر ثالث أنواع المركبات، وهي الطائرة المروحية.