"ناسا" تخطط لاستكشاف المريخ بمروحية بحلول 2020

وبحسب وكالة ناسا، فإن مروحية المريخ هذه عبارة عن طائرة مروحية روبوتية صغيرة ذاتية القيادة، كما نقلت "سكاي نيوز".
وستتيح هذه الطائرة المروحية الروبوتية للعلماء استكشاف المناطق البعيدة عن المركبة الأم على سطح الكوكب الأحمر.
وبحسب تقارير، فإن الطائرة المروحية الصغيرة سترسل إلى المريخ في "استعراض تكنولوجي"، بمعنى أنه حتى وإن لم تحلق الطائرة بنجاح، فهذا يعني أن مهمة المريخ 2020 ستكون ناجحة.
وبسبب الضغط الجوي على الكوكب الأحمر، تم تصميم الطائرة حيث يمكن أن تحلق على ارتفاع لا يزيد على 15 قدما (4.5 متر) فوق سطح الكوكب.
وفي مهمات سابقة، استقبل المريخ مركبات هبوط ومركبات جوالة، وحاليا ينتظر ثالث أنواع المركبات، وهي الطائرة المروحية.
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