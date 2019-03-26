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    مؤتمر شركة أبل الأمريكية بحضور رئيسها تيم كوك

    10 مزايا غير مسبوقة تجدها في تحديث جديد... آبل تجعل "آيفون" يتحدث ويرصد

    © REUTERS / STEPHEN LAM
    علوم
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    كشفت شركة "آبل" الأمريكية، مساء أمس الاثنين 25 مارس/آذار، النقاب عن التحديث الجديد لنظام التشغيل "آي أو إس 12.2"، الخاص بهواتف "آيفون".

    ونشر موقع "لايف هاكر" التقني المتخصص، تقريرا مفصلا عن المزايا الجديدة غير المسبوقة، التي طرحتها "آبل" في نظام تشغيله الأحدث "ios 12.2".

    شعار شركة أبل الأمريكية
    © REUTERS / REGIS DUVIGNAU
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    ورصد الموقع 10 ميزات جديدة أضافتها آبل لنظام تشغيلها على هواتف "آيفون"، والتي جاءت على النحو التالي:

    1- آبل نيوز بلس:

    قدمت آبل خدمة جديدة لعرض أكثر من 900 موقع ومجلة حول العالم، بصورة جديدة مبتكرة لكافة مستخدميها، ولكن تلك الميزة ستكون بمقابل مادي زهيد يصل إلى 10 دولارات شهريا.

    2- سيري:

    يقدم  ios 12.2 دعم منظومة سيري على منتجات "آبل" الجديدة مثل سماعات "آير بودز"، لتكون متوافقة مع هواتف "آيفون" الأحدث، ورقاقات "H1" الجديدة.

    كما يقدم كذلك لخدمة المساعد الصوتي الذكي "سيري" إمكانيات جديدة، مثل تشغيل مقاطع الفيديو من أي جهاز تابع لشركة "آبل" أو تشغيل التليفزيون إذا كان يعمل بنظام تشغيل "آي أو إس".

    3- آير بلاي:

    تدعم تلك الخاصية الجديدة عبر نظام تشغيل " ios 12.2" إمكانية التحكم بشكل كامل بأي جهاز تلفاز أو جهاز تابع لشركة "أبل" سواء من الإعدادات والضبط أو قفل الشاشة أو تشغيل ملفات الصوت  أو مقاطع الفيديو، كما يمكنها تجميع أنواع مختلفة من المحتوى، حسب تصنيفه، بحيث يجعل من السهل وصول المستخدم لها في آي وقت.

    4- المحفظة:

    طورت شركة "آبل" بصورة كبيرة تطبيق "Wallet" أو المحفظة الرقمية الخاص بها عبر نظام تشغيل ios 12.2 الجديد، والتي ستسمح للمستخدم بتحويل أي أموال إلى حساباتهم المصرفية على الفور، سواء باستخدام بطاقات الخصم المباشر أو بطاقات الائتمان.

    5- سفاري:

    حدث نظام ios 12.2 من عمل متصفح "سفاري" الخاص بهواتف "آيفون" بصورة كبيرة، بحيث بات المتصفح يمكنه أن يقدم تحذيرا عند محاولة الدخول إلى صفحات ويب غير مشفرة، كما يمكنه حاليا تقديم ترشيحات مميزة للمستخدمين حسب تفضيلاتهم.

    6- جودة الهواء:

    تعد تلك الميزة، هي أكثر المزايا التي تصفها التقارير بأنها "ثورية"، حيث يقدم تحديث ios 12.2 الجديد إرشادات حول مؤشر جودة الهواء في المنطقة المحيطة بأي مستخدم، ويوجهه إلى الذهاب إلى أقرب الأماكن التي تحتوي على هواء أكثر نقاء.

    ولكن تلك الميزة حتى الآن تعمل في الولايات المتحدة الأمريكية والهند فقط، ووعدت "آبل" بإمكانية دعمها لباقي دول العالم في وقت لاحق.

    7- أيقونة الجيل الخامس:

    ووفرت "آبل" في تحديث ios 12.2 الجديد أيقونة جديدة تحت اسم "5G E"، والتي ستكون مخصصة فقط لهواتف "آيفون 8" وما هو أحدث منها، والتي ستوفر معلومات حول الأماكن التي يمكنها تقديم شبكات اتصال الجيل الخامس، حتى يتمكن المستخدم من التمتع بها.

    8- صوت أنقى:

    يقدم تحديث آبل الجديد من نظام تشغيل ios 12.2، جودة أفضل في التسجيلات الصوتية للرسائل، بالإضافة إلى معالجته مشكلة تقنية في بعض الأجهزة، كانت تمنع ظهور المكالمات الفائتة في مركز الإشعارات، ولا تظهر بشكل كامل التوقيت الحقيقي للمكالمة، وبعض المشاكل التقنية التي كانت تشغل التسجيلات الصوتية تلقائيا عند الاتصال بجهاز بلوتوث السيارة.

    9- خرائط الدفع:

    تقدم شركة "آبل" في تحديث ios 12.2 الجديد، مزيجا مميزا بين خدمتي "آبل باي" وخرائط أبل، بحيث يمكن للخرائط أن تعرض أبرز الأماكن، التي دفع فيها المستخدم أي نقود في وقت سابق.

    10- أشكال جديدة:

    يستمر ios 12.2 في استخدام الرموز التعبيرية الجديدة المتحركة، التي أطلقت عليها Animoji، حيث قدمت أشكال جديدة مثل "الزرافة، وسمك القرش، والخنزير، والبومة".

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