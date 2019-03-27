"بأي وسيلة ضرورية"...ترامب يدعو لعودة الأمريكيين إلى القمر بحلول 2024

أعلن نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، بأن الرئيس دونالد ترامب، أوعز لوكالة الفضاء الأمريكية "ناسا "بإرسال أشخاص إلى القمر خلال خمس سنوات "بأي وسيلة ضرورية".

واشنطن — سبوتنيك. وقال بنس خلال ترؤسه مجلس الفضاء الوطني التابع للإدارة الأمريكية في هنتسفيل في ألاباما: "بإيعاز من الرئيس[ ترامب]، هدف الإدارة الحالية والولايات المتحدة الأمريكية هو إعادة رواد الفضاء الأمريكيين إلى القمر خلال السنوات الخمس المقبلة".

ووفقا لنائب الرئيس الأمريكي، الذي يدير المجلس الوطني للفضاء ويشرف على سياسة الفضاء الأمريكية، ترامب "أوعز لوكالة ناسا وقائدها جيم برايدنشتاين بتحقيق ذلك بأي وسيلة ضرورية".

وأضاف بنس "إن الولايات المتحدة ستكون أول قوة عظمى سترسل أشخاصا إلى القمر في القرن الحادي والعشرين، موضحا أن "الأولى ستكون امرأة وسيعقبها رجل سيكونان أول رواد فضاء أمريكا إلى القمر وسيحلقان بصاروخ أمريكي ومن على الأراضي الأمريكية".

وكانت ناسا تستهدف في السابق إعادة رواد الفضاء إلى سطح القمر بحلول 2028.