ناسا تطلب من روسيا تأجيل موعد إطلاق الرحلة المأهولة إلى محطة الفضاء الدولية

أفاد مصدر في قطاع الفضاء والصواريخ الروسي، اليوم الخميس، أنه قد يتم تأجيل عملية إطلاق مركبة الفضاء المأهولة "سويوز أم أس-13" إلى محطة الفضاء الدولية المقرر في 6 تموز/يوليو، لمدة أسبوعين بناء على طلب وكالة "ناسا" الأمريكية.

موسكو — سبوتنيك. وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "طلب الجانب الأمريكي من روسيا تأجيل إطلاق مركبة "أم أس-13" لمدة أسبوعين — من 6 تموز/يوليو إلى 20 يوليو، وكذلك تمديد رحلته لمدة شهرين — من كانون الأول/ديسمبر 2019 حتى شباط/فبراير 2020".

هذا وأفاد مصدر في وقت سابق أن مركبة سويوز إم إس-13 ستحمل في 6 يوليو 2019، رائد الفضاء أندريو مورغان.

وتجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة منذ توقف استخدام المكوكات الفضائية في عام 2011، بدأت تستخدم مركبات "سويوز" الروسية في نقل رواد الفضاء إلى المحطة الفضائية الدولية وإعادتهم إلى الأرض.