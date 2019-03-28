ناسا تطلب من روسيا تأجيل موعد إطلاق الرحلة المأهولة إلى محطة الفضاء الدولية

موسكو — سبوتنيك. وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "طلب الجانب الأمريكي من روسيا تأجيل إطلاق مركبة "أم أس-13" لمدة أسبوعين — من 6 تموز/يوليو إلى 20 يوليو، وكذلك تمديد رحلته لمدة شهرين — من كانون الأول/ديسمبر 2019 حتى شباط/فبراير 2020".
هذا وأفاد مصدر في وقت سابق أن مركبة سويوز إم إس-13 ستحمل في 6 يوليو 2019، رائد الفضاء أندريو مورغان.
وتجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة منذ توقف استخدام المكوكات الفضائية في عام 2011، بدأت تستخدم مركبات "سويوز" الروسية في نقل رواد الفضاء إلى المحطة الفضائية الدولية وإعادتهم إلى الأرض.
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