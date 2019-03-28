الولايات المتحدة تنوي الاستقرار على القمر

أعلن جيمس برايدنشتاين رئيس "ناسا" أن الولايات المتحدة تسعى إلى وجود دائم لها على سطح القمر.

ووصف برايدنشتاين "العودة إلى القمر" بأنها "إحدى الأولويات الرئيسية"، و"هذه المرة"، على حد تعبيره، "الرحلة إلى القمر ستنتهي بالوجود الدائم".

ونقلت وسائل إعلام قوله إن "هذا يعني أننا سنبقى هناك"، موضحًا أن هذا لا يعني "الوجود المستمر للبشر"، بل الروبوتات.

وقال إن الناس "سيذهبون إلى هناك وسيعودون لفترة طويلة للقيام بالدراسات".

وتعتبر ناسا القمر "ساحة تدريب" لـ "تعلم العيش والعمل في عالم آخر" قبل "السفر إلى المريخ".

يذكر أن نائب رئيس الولايات المتحدة مايك بينس كان أعلن، في وقت سابق، أن رواد الفضاء الأمريكيين سيعودون إلى سطح القمر في السنوات الخمس المقبلة.