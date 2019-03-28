زراعة الرأس... جراح: مستعدون لتجربتها على البشر

استعرض الجراحون الذين يطمحون لإجراء أول عملية زرع رأس بشرية في العالم، أدلة جديدة تشير إلى تحقيقهم تقدما لا جدال فيه نحو إنجاز هدفهم "المثير للجدل".

نشر الجراح الإيطالي، سيرجيو كانافيرو، من إيطاليا، وزميله شاوبنغ رين من الصين، دراستين، أمس الأربعاء، زعما فيهما علاج إصابات "لا رجعة فيها" بالنخاع الشوكي في القرود والكلاب، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

© AP Photo / Scott Heppell لن أكون فأر تجارب... روسي يحبط أول عملية زرع رأس في العالم

ووفقا للأوراق المنشورة في المجلة الأمريكية "Surgical Neurology International"، فقد تمكنت الحيوانات التي أجريت لها الجراحات الدقيقة، من المشي مرة أخرى، بعد قطع أحبالها الشوكية ثم إصلاحها بنجاح.

وبعد أن وصفا النتائج التي توصلا إليها بأنها "غير مسبوقة" ، يقول كلا من كانافيرو ورين إن هذا يظهر أنهم مستعدون لإجراء تجارب على البشر.

وأشار كلا من سيرجيو كانافيرو وشلوبنغ رين، إلى أنهما أصدرا دراساتهما الأخيرة من جامعة هاربين الطبية في الصين، فيما لم يتم توضيح مكان إجراء العمليات على الحيوانات.

وأكد كانافيرو لصحيفة "يو إس توداي"، أن دراسته "ترفض تماما" الرأي القائل "أنه لا يمكن إصلاح الحبل الشوكي المقطوع بأي شكل من الأشكال".

وحتى العام الماضي 2018، كان لديهما مرشح لإخضاعه لأول عملية زراعة رأس في العالم، وهو طالب علوم الكمبيوتر الروسي، فاليري سبيريدون، البالغ من العمر 33 عاما ، والذي يعاني من مرض هزال عضلي قاتل.

ولكن قرر سبريدونوف التخلي عن فكرة الخضوع للجراحة، بعدما أنجبت زوجته الجديدة أول أطفالهما.

© Photo/ Youtube/Reuters جراح الأعصاب الإيطالي سيرجو كانافيرو

ويعيش سبيريدونوف الآن حياة جديدة مع زوجته أناستازيا بانفيلوفا الحاصلة على ماجستير في التكنولوجيا الكيمائية، وابنه، الذي لم يكشف عن اسمه، 6 أسابيع من العمر، وهو بصحة جيدة إذ كانت الأم قد قامت بفحوص أثناء الحمل للتأكد من عدم إصابة الجنين بمرض والده، غير أن هذا المرض قد لا يظهر عند الولادة مباشرة، إذ يمكن أن تبدأ أعراضه من 4 أشهر ولغاية أربع سنوات.

وأعلن جراح الأعصاب الإيطالي سيرجيو كانافيرو، في مؤتمر صحفي، في نوفمبر/ تشرين الثاني، 2017 عن نجاحه في إجراء أول زراعة لرأس إنسان.وأكد كانافيرو في المؤتمر الذي أقيم في العاصمة النمساوية فيينا، أن فريقه الطبي، نجح في إزالة رأس من جسم، ثم وصله بجثة ميتة، عن طريق ربطه بالعمود الفقري، والأعصاب، وذلك خلال 18 ساعة.

وأشار كانافيرو إلى أن الخطوة التالية بالنسبة له، هي تطبيق العملية على شخص حي، بحسب صحيفة "تلغراف" البريطانية.

وقال كانافيرو: "لقد تم إجراء أول عملية زرع بشرية على الجثث البشرية، والمرحلة التالية الآن هي إجراء مبادلة كاملة بين متبرعي الأعضاء الميتين في الدماغ، وهي الخطوة الأخيرة لعملية زرع رأس رسمية".