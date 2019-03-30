علماء يحددون موعد حلول "خريف العمر" لدى الإنسان

من المرجح أن تصبح الشيخوخة أو ما تعرف بـ"خريف العمر" واحدة من التحولات الاجتماعية الأكثر أهمية، حيث ستؤثر على جميع قطاعات المجتمع، بما في ذلك سوق العمل والأسواق المالية، والطلب على السلع والخدمات.

© Sputnik . Alexander Makarov عقار جديد لمواجهة الشيخوخة وإطالة عمر الإنسان

ونشرت دراسة حديثة أجراها عدد من العلماء، وجدت نتائجها أن موعد حلول الشيخوخة تأتي بمتوسط ​​65 عاما. وفقا لموقع " وان " الروسي.

واستخدم العلماء في دراستهم بيانات لسكان من 195 دولة حول العالم، وتبين ظهور 92 مرضا مختلفا لهذه الفئة العمرية من بينها 13 مرضا تتعلق بنظام القلب والأوعية الدموية و5 أمراض الجهاز الهضمي، و3 مرض السكري، و7 أمراض الأعضاء الحسية، و5 أمراض الجلد، و6 أمراض تتعلق بصعوبة التنفس، و35 أمراض متنوعة من ضمنها السرطانية.

بالإضافة إلى ذلك، توصل الباحثون إلى أن الشيخوخة تأتي متأخرة بكل من سكان فرنسا واليابان وسويسرا وسنغافورة، بالنسبة لهذه البلدان، متوسط عمر الشيخوخة يبدأ من 76 عاما.

وتبدأ الشيخوخة بشكل مبكر في كل من أفغانستان وغينيا الجديدة وجزر مارشال، حيث تتميز هذه الدول بظهور ذات الأمراض للأعمار من 46-52 سنة.