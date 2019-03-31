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09:30 31 مارس/ آذار 2019
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    شركة هواوي

    تحذير خطير... هاتف "هواوي" الخاص بك قد لا يعمل في أمريكا وأوروبا

    © Sputnik . Ilya Pitalev
    علوم
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    كشفت تقارير خطيرة عن تلقي شركة "هواوي" الصينية الرائدة ضربة وصفت بـ"القاصمة"، والتي يمكن أن تجعل هواتف "هواوي" الخاصة بها لا تعمل منظومتها الجديدة في أمريكا وأوروبا وبريطانيا.

    وأشارت صحيفة "الغارديان" البريطانية إلى تقرير أصدره المركز الوطني للأمن السيبراني في المملكة المتحدة، والذي يشير إلى احتمالية تعطيل تشغل منظومة "الجيل الخامس" لكل هواتف وخوادم هواوي في بريطانيا كلها.

    شركة هواوي الصينية تطلق هاتفي بي 30 وبي 30 برو في العاصمة الفرنسية باريس/ 26 مارس/آذار 2019
    © REUTERS / CHARLES PLATIAU
    بالصور والفيديو... "هواوي" تعيد تعريف التصوير مع سلسلة هواتفها الجديدة "بي 30"
    وأوضح التقرير أن هواوي لم تصلح بعد منظومتها، ولم تعالج الكثير من المشاكل الأمنية ونقاط الضعف في الأجهزة والخدمات التابعة لها، ما يثير الشكوك في أي من منتجاتها أو هواتفها المستقبلية.

    ويتزامن هذا مع إعلان مماثل من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، فيما يتعلق بإطلاق هواوي هواتف ذكية وحاسبات لوحية تعمل بالجيل الخامس من الاتصالات.

    ويرى التقرير أنه لم يحدث تغيير يذكر بعد، يمنح المركز البريطاني ثقة حول قدرة هواوي في إحداث تغيير في برامج التحول الخاصة بها، وتحسين هندسة البرمجيات بحيث تصبح أكثر أمانا لمستخدميها.

    وأشار المكتب إلى أن شركات الاتصالات البريطانية حاليا، تعكف على دراسة وافية لكافة معدات وهواتف "هواوي" التي تعمل بالجيل الخامس من الاتصالات، حتى لا يتم اتخاذ قرار بشأنها يمكن أن يضعف من قدرة البلاد في سباق طرح شبكة الإنترنت الفائق السرعة.

    من جانبه، رد رئيس قسم البحث والتطوير في هواوي، ديفيد وانغ، على تلك التقارير، مشيرا إلى أن التقرير لا يحمل اتهاما صريحا لشركته، كما أنه لم يشير إلى أن شركات الاتصالات باتت أكثر خطرا من العام الماضي مثلا.

    وتابع "حتى لو لم نقم بتحسين أي شيء على الإطلاق خلال الشهور الـ12 الماضية، فعلى أسوأ تقدير لم تصبح تلك الشبكات أسوأ، فما بالك وبكل التطويرات التي تم تجهيزها للهواتف والمنتجات الخاصة بنا، والتي تجعلها أكثر أمانا من ذي قبل".

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    أخبار هواتف ذكية, أخبار تكنولوجيا, أخبار تكنولوجية, الجيل الخامس, هاتف ذكي, هواوي, بريطانيا, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية
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