تحديث لـ"تويتر" ينقذ هاتفك من "الموت"

أطلق تطبيق التدوين المصغر "تويتر" تحديثا جديدا يمكن أن ينقذ الهاتف الذكي من الدخول في حالة "الموت" أو نفاذ البطارية.

ونشر موقع "تيك كرانش" التقني المتخصص، تقريرا حول تحديث "تويتر" الجديد، الذي أتاح تقنية جديدة يمكنها توفير استهلاك بطارية الهواتف الذكية.

© AP Photo / Richard Drew "تويتر" يحمي خصوصية مستخدميه بطرح ميزة جديدة

ويعمل التحديث الجديد لتطبيق تويتر على مستشعرات يمكنها أن تعلم إذا ما كانت البطارية أوشكت على النفاذ، ليبدأ التطبيق في تقليل مستويات الإضاءة، لتتحول الإضاءة حتى أقل من الإضاءة الخاصة بالإصدار المظلم الحالي.

كما يظهر في التحديث هذا الوضع، حيث يتحول فيه تدريجيا اللون الأزرق أكثر مائل إلى السواد، حتى يوفر أكثر قدرة من الطاقة للبطارية.

ولتفعيل استخدام الخاصية الجديدة، ينبغي على أي مستخدم أن يتبع الخطوات التالية:

— حمل آخر تحديثات "تويتر" على متجر التطبيقات الخاص بك.

— ادخل إلى قسم الإعدادات والخصوصية على "تويتر"، ثم انقر على زر "العرض والصوت".

— اختار وضع "الإظلام" الذي يمكنه اختيار اللون الأزرق الداكن.

It was dark. You asked for darker! Swipe right to check out our new dark mode. Rolling out today. pic.twitter.com/6MEACKRK9K — Twitter (@Twitter) March 28, 2019

— ستجد أيضا خيارا جديدا يمكنه أن يوفر من طاقة البطارية واسمه "لاتيس آوت"، والذي يتيح إمكانية الضبط الآلي لمستوى الإضاءة سواء عن طريق نسبة استهلاك البطارية أو عن طريق ضبط نطاقات زمنية بعينها.