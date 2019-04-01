ضربة قاتلة من "سامسونغ" لمنافستها "آبل"... جهاز وقلم إلكتروني (صور وفيديو)

كشفت تقارير صحفية عن توجيه شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية ضربة قاتلة إلى منافستها الأمريكية "آبل"، بإطلاقها جهازا جديدا وقلما إلكترونيا ينافس بقوة أحدث منتجات الشركة الأمريكية.

وأشار موقع "أندرويد هيدلاينز" التقني المتخصص إلى أن "سامسونغ" كشفت بصورة مفاجأة عن أحدث منتجاتها، ألا وهي الحاسب اللوحي الجديد "غلاكسي تاب أيه 8.0".

© AP Photo / Richard Drew صدمة لعشاق سامسونغ... "غالاكسي نوت 10" سيفقد ميزة مهمة

وسيكون الحاسب اللوحي الجديد منافسا شرسا لأحدث منتجات "آبل"، ألا وهي الحاسب اللوحي "آيباد آير".

ودعمت "سامسونغ" حاسبها اللوحي الجديد بقلم إلكتروني، كانت قد ميزت به لفترة هواتفها "غلاكسي نوت"، لتضيف إلى المنافسة ضربة أخرى قاتلة لـ"آبل".

ويأتي "غلاكسي تاب أيه 8.0" بشاشة قياسها 8 بوصات، بدقة 1920×1200 بيكسل، وبمعالج ثماني الأنوية من نوع "آكسيونز 7904".

كما يأتي "غلاكسي تاب أيه 8.0" بذاكرة وصول عشوائي "رام" بسعة 3 غيغابايت، وذاكرة داخلية 32 غيغابايت يمكن تكبيرها إلى 512 غيغابايت عن طريق كروت الذاكرة.

Samsung Galaxy Tab A 8.0 (2019) with Full HD display, Android 9.0 Pie, 4G LTE, S Pen support announced https://t.co/YEMmXlbCnE pic.twitter.com/8rJaMxz3qz — FoneArena Mobile (@FoneArena) March 29, 2019

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وزودت "سامسونغ" حاسبها اللوحي الجديد بخاصية "تصفية اللون الأزرق"، وتنشيط وضع الإضافة المنخفضة، لتقلل الضغط على عين مستخدميه.

Samsung Galaxy Tab A 8.0 with S Pen support goes official with little to no fanfarehttps://t.co/bEk8xjhjjA #Android pic.twitter.com/VVm0mfE8R3 — Android Daily (@androiddaily) March 29, 2019

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ويأتي "غلاكسي تاب أيه 8.0" بكاميرا بدقة 8 ميغابيكسل، والتي يمكنها تسجيل مقاطع فيديو بدقة 4 كى، وكاميرا أمامية بدقة 5 ميغابيكسل.

Samsung Galaxy Tab A 8.0 (2019) with S Pen quietly unveiled https://t.co/FiKiGwwOGe pic.twitter.com/INvk9U7Pdh — Top Tech News (@_TopTechNews) March 29, 2019

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أما بالنسبة لبطارية "غلاكسي نوت أيه 8.0" تأتي بقدرة 4200 ميللي أمبير في الساعة، ما يجعله قادرة على تصفح الإنترنت لمدة 11 ساعة كاملة، ولكن لا يدعم الجهاز خاصية الشحن السريع.

Samsung Galaxy Tab A 8.0 (2019) with S Pen quietly unveiled pic.twitter.com/AlDZ1Kspo0 — Abhiunbox (@abhiunbox) March 29, 2019

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كما يأتي حاسب "سامسونغ" أيضا مقاوم للماء والغبار، ولكن لم يتم الكشف عن موعد طرحه في الأسواق العالمية ولا السعر المتوقع طرحه به، وإن كان سيكون بسعر تنافسي للغاية.