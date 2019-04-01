نظارة غوغل يمكنها أن تساهم في إنقاذ الأطفال

كشفت تقارير صحفية إلى أن نظّارة غوغل الذكية يمكنها أن تساهم في إنقاذ الأطفال المصابين بالتوحد.

ونشرت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية دراسة أشارت إلى أن استخدام الأطفال المصابين بالتوحد لنظارة غوغل مع تطبيق خاص بهم على الهواتف الذكية يمكن أن يسهل عليهم تمييز تعابير الوجوه والتفاعل الاجتماعي.

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ووجد الباحثون أن هذا النظام الجديد يمكن أن يعرف باسم "سوبر باور جلاس"، والذي يمكن أن يساعد هؤلاء الأطفال على إدراك ما يحدث حولهم.

وجاء ذلك بناء على تجربة أجراها الباحثون، وشملت 71 طفلا تتراوح أعمارهم بين 6 و12 عاما، ويخضعون لعلاج معروف للتوحد يعرف بتحليل السلوك التطبيقي.

ويتضمن هذا العلاج عادة ممارسة تمارين معينة مثل عرض بطاقات على الطفل تحمل وجوها، لمساعدته في التعرف على الانفعالات المختلفة.

واختار الباحثون بشكل عشوائي 40 طفلا لتجربة نظام (سوبر باور جلاس)، وهو عبارة عن نظارة مع كاميرا وسماعة ترسل معلومات، عما شاهده الأطفال وسمعوه إلى تطبيق بالهواتف الذكية مصمم لمساعدتهم على فهم التفاعلات الاجتماعية والاستجابة لها.

Children with autism have difficulty recognizing faces and engaging in normative social skills, but a new wearable device could help. A new study shows Superpower glass, deployed via Google glass, helps kids with ASD achieve significant gains in… https://t.co/9S86UBnTUy pic.twitter.com/gbpW51vwLn — Matt Ward (@mattwardio) March 30, 2019

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ويعاني الأطفال المصابون بالتوحد في تمييز الانفعالات والاستجابة إليها، لذا يقدم لهم التطبيق ملاحظات في نفس الوقت لمساعدتهم على تطوير مهاراتهم.

وبعد 6 أسابيع من استخدام "سوبر باور جلاس"، خلال جلسات مدتها 20 دقيقة لأربع مرات في الأسبوع، وجد الباحثون أن الأطفال الذين حصلوا على هذا الدعم الرقمي حققوا نتائج أفضل في اختبارات للتكيف الاجتماعي والتواصل والسلوك من مجموعة المقارنة التي تضم 31 طفلا تلقوا فقط الرعاية العادية لمرضى التوحد.

Study finds new program using Google Glass, AI helps children with autism interpret emotions https://t.co/MpsrlVzx1t #AI #Aim2Innovate pic.twitter.com/JQyLWATbS5 — HIMSS Europe (@himsseurope) March 29, 2019

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وقال دينيس وول، كبير الباحثين في الدراسة، وهو من جامعة ستانفورد بكاليفورنيا، إن "استخدام سوبر باور جلاس، يعلم الأطفال السعي للتفاعل الاجتماعي، وإدراك أن الوجوه أمر مثير للاهتمام وأن بمقدورهم تمييز ما تقوله لهم".

وأضاف في رسالة بالبريد الإلكتروني إن النظام "فعال إذ يشجع على المبادرة الاجتماعية من الطفل، ويجعل الأطفال يدركون أنهم قادرون على استيعاب انفعالات الآخرين بأنفسهم".

تعمل النظارة كمرسل ومترجم، ويعتمد التطبيق على الذكاء الاصطناعي لتقديم ملاحظات تساعد الأطفال على تتبع الوجوه وتمييز الانفعالات.

وينير ضوء أخضر عندما ينظر الطفل إلى وجه ثم يستخدم التطبيق وجوها تعبيرية تخبره بالانفعال الظاهر على هذا الوجه، وما إذا كان سعيدا أم غاضبا أم خائفا أم متفاجئا.

ويمكن للآباء استخدام التطبيق للتعرف على استجابة أطفالهم لاحقا، وإخبار الطفل بمدى براعته في التعرف على الانفعالات والاستجابة لها.