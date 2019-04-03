"كائنات حية" تعيش في جسم الإنسان ترتبط بسرطان خطير

ووجد العلماء مستويات عالية من نحو 30 نوعا مختلفا من البكتيريا، لدى المرضى المصابين بالمرض القاتل، مقارنة بالأفراد الأصحاء، بحسب صحيفة Daily Mail البريطانية.

Nearly 30 types of gut bacteria are linked to colorectal cancer, new studies find https://t.co/QYIIswxVnm — Daily Mail Online (@MailOnline) April 2, 2019

في اللحوم الحمراء والدواجن

وعثر على بعض أنواع البكتيريا في الفم، في حين وجد البعض الآخر في اللحوم الحمراء والدواجن، حيث تساهم في تحويل المواد الغذائية إلى مسببات للسرطان.

ويقول فريق البحث، الذي تقوده جامعة "ساو باولو" في البرازيل، إنه يأمل أن تساعد النتائج على إيجاد طرق جديدة لفحص السرطان وتشخيصه وعلاجه.

وفي الدراستين اللتين نُشرتا في مجلة "Nature Medicine"، وجد العلماء 29 نوعا من البكتيريا لدى مرضى السرطان في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا.

Brazil: bacteria Fusobacterium nucleatum ⬆️ in colorectal cancer patients, not in healthy individuals • it normally inhabits regions of the mouth | March 2019 https://t.co/Jy25RHPL8X pic.twitter.com/EehjXaE9kK — neuro.social.self (@neurosocialself) April 1, 2019

وفحص الباحثون في الدراسة الأولى أكثر من 600 عينة من براز المرضى، ووجدوا أن المستويات العالية من البكتيريا الموجودة عادة في اللعاب، تتواجد أيضا في عينات براز مرضى السرطان.

من بينها… بكتيريا الفم

وشمل ذلك بكتيريا الفم "Fusobacterium nucleatum"، التي تلعب دورا في الإصابة بأمراض اللثة، وارتبطت أيضا بسرطان القولون والمستقيم في الماضي.

وقال الباحث الأول، الدكتور أندرو مالتيز توماس:

"تميل أعداد كبيرة من بكتيريا الفم إلى الهجرة نحو الأمعاء لدى مرضى سرطان القولون والمستقيم، ما يسبب التهابا في الأمعاء، وبالتالي يحدث الورم. ومع ذلك، لا نعرف السبب الحقيقي للهجرة، لكن هناك صلة بين وجود البكتيريا هذه والإصابة بسرطان الأمعاء والقولون".

ووجدت الدراسة الثانية التي أجرتها جامعة "ترينتو" في إيطاليا، أن الكولين (العنصر الغذائي الأساسي الموجود في العديد من الأطعمة)، يجري تحطيمه بواسطة بكتيريا الأمعاء ويتحول إلى مستقبل، وهو ضروري لعملية التمثيل الغذائي.

وفي الدراسات السابقة، ارتبط هذا المستقبل بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. والآن، وجد فريق البحث أنه يزيد من خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم.

ويقول العلماء إن الدراسات المستقبلية ستحدد ما إذا كانت البكتيريا تزيد من خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم، أو أن السرطان يلعب دورا هاما في ازدهار أنواع معينة من البكتيريا.