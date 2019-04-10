الباحثون الروس يبددون الآمال في الحصول على مادة "إلكترونيات المستقبل"

كان علماء الجامعة الوطنية الروسية للأبحاث التكنولوجية "ميسيس" أول من نشر نتائج دراسة خصائص سبيكة معدنية، والتي كانت من المتوقع أن تحل محل مادة السيليكون في الإلكترونيات.

ولكن التجربة لم تثبت صحة نظرية العلماء الأجانب الذين توقعوا بأن هذه المادة تتمتع بالخصائص اللازمة. يشار إلى أن نتائج الخبراء الروس تم نشرها في المجلة العلمية الدولية: Journal of Magnetism and Magnetic Materials

© Sputnik . Olga Grishina دراسة مهمة عن التحكم بالإلكترونيات من خلال خصائصها

الحديث يدور عن سبيكة Mn2FeAl (المنغنيز-الحديد-الألمنيوم) وهذه المواد تعتبر مهمة للاستخدام في المستقبل ضمن إطار الإلكترونيات الدورانية-والتي تعتبر البديل الحديث لإلكترونيات السيليكون.

تقوم الإلكترونيات الدورانية بدراسة تأثر العزم المغناطيسي للإلكترونات (الدوارة) مع الحقول الكهرومغناطيسية. واعتماداً على هذا الأساس يتم تصميم ما يسمى بالأجهزة الالكترونية الدورانية، والتي على عكس الالكترونيات التقليدية، يتم نقل الطاقة ليس بواسطة التيار الكهربائي وإنما بواسطة تيار الإلكترونيات الدورانية.

وفي هذا السياق تحدث الباحث ديمتري كاربينكوف خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" قائلاً:

"يعتبر البحث عن المواد ذات الموصلية شبه المعدنية أمراً مهماً للغاية، حيث يتم التخطيط لاستخدامها في أجهزة الإلكترونيات الدورانية. وبهدف استخدامها ضمن بنية وهياكل اللف المغزلي الدورانية، من الضروري أن تحتوي المادة على نسبة استقطاب الدوران مئة بالمئة- أي أن جميع اللحظات المغناطيسية للإلكترونات تكون موجهة في المادة باتجاه واحد. هذا يسمح بزيادة كفاءة أجهزة الإلكترونيات الدورانية".

قرر علماء جامعة "ميسيس" التحقق من صحة الأبحاث النظرية للباحثين الأجانب، الذين توقعوا النوع المطلوب للموصولية الخاصة بسبيكة Mn2FeAl. ولتحقيق هذا الهدف قاموا باستخلاص عينة "نموذج" في حالة ما يسمى أحادية الطور ودرسوا خصائصها المغناطيسية وقدرتها على النقل.

وأوضح الباحث كاربينكوف قائلاً:

"تبين أن العينات مثبطة مغناطيسياً للغاية — وهذا يعني، حالة من الفوضى والاضطراب الشديد، التي لا تتمتع بترتيب مغناطيسي بعيد المدى".

وبحسب قول الباحث، فإنه وفقاً لخصائص النقل، تبين أن هذه السبيكة تشبه إلى حد بعيد ما يسمى بالمعادن السيئة، والتي تتميز بمقاومة كهربائية عالية بشكل غير طبيعي مقارنة بالمعادن البسيطة.

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