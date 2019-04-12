العلماء يكشفون كيفية الوقاية من أمراض الشيخوخة

وترتبط الذاكرة الجيدة لدى الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 55 و 75 عاما بمعدل ضربات القلب المنخفض وعدم وجود السمنة بالإضافة إلى وجود شريك حياة وخدمة ذاتية.
كما لوحظ تدهور الذاكرة لدى الأشخاص ذوي النشاط المعرفي المنخفض ومعدل ضربات القلب المرتفع، وكذلك لدى أولئك الذين لم يهتموا بأنفسهم ولم يشاركوا في الأنشطة الاجتماعية.
ووفقا للعلماء، فإن نتائج هذه الدراسة تمكن تحديد النصائح اللازمة لتطوير توصيات للوقاية من أمراض الشيخوخة في الدماغ.
في سياق آخر، كشف العلماء عن عدد من المنتجات، التي تساعد على تنشيط إفراز "هرمون الشباب" الإستروجين، وأن تناولها بانتظام لا يمكن أن يمنع الشيخوخة فحسب، بل يعيد تنشيط الجسم أيضا.
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