كان معه مسدس... الكشف عن 7 غرائب من رحلة يوري غاغارين إلى الفضاء

اليوم 12 أبريل/ نيسان، يحيي العالم اليوم الدولي للرحلة البشرية الأولى إلى الفضاء، حيث يواكب الاحتفال الذكرى الـ58 لأول رحلة فضائية للإنسان في 12 أبريل/ نيسان عام 1961، التي قام بها يوري غاغارين رائد الفضاء الروسي الذي أصبح أول إنسان يدور حول الأرض، وفتح فصلا جديدا من النشاط البشري في الفضاء الخارجي.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت القرار 271/65 في أبريل عام 2011، للاحتفال في هذا اليوم من كل عام باليوم الدولي للطيران الفضائي للإنسان.

وبعد أن أطلق الاتحاد السوفييتي أول قمر صناعي في العالم وهو "سبوتنيك1" في 4 أكتوبر/ تشرين الأول عام 1957، بدأ سباق الفضاء العالمي إلى الفضاء الكوني هو سباق بدأ أساسا بين الاتحاد السوفييتي السابق والولايات المتحدة الأمريكية كجزء من الحرب الباردة، محوره التسابق على أخذ أكبر مساحة من الفضاء عن طريق الأقمار الصناعية ومركبات الفضاء المأهولة وغير المأهولة، وكان الأمر إظهارا للقدرة والتقنية لكلتا الدولتين في مجال غزو الفضاء.

First man in space Yuri #Gagarin visited #Cuba in July 1961, met & made friends with Cuban leader Fidel #Castro — they maintained friendship until Gagarin's untimely demise in 1968. Gagarin was also one of the founders of Russia-Cuba Friendship Society #HistoricalPhoto pic.twitter.com/2sTiR0Mv8Q — Russia in RSA 🇷🇺 (@EmbassyofRussia) April 12, 2019

ومع انطلاق أول قمر صناعي عرفته البشرية "سبوتنيك" إلى الفضاء الخارجي في ذلك اليوم تغير وجه العالم. وفى 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 1957 وبعد أقل من شهر من إطلاق السوفييت القمر "سبوتنيك 1"، أطلقوا "سبوتنيك 2" ، والذي كان على ظهره أول كائن حي إلى الفضاء وهي الكلبة "لايكا" حيث درس العلماء كيفية حياة الكلبة في الفضاء، وفى 12 من أبريل 1961 أصبح رائد الفضاء السوفييتي يوري غاغارين أول إنسان يتمكن من الطيران إلى الفضاء الخارجي والدوران حول الأرض على متن المركبة الفضائية "فوستيك 1"، حيث حملت سفينة الفضاء السوفيتية رائد الفضاء الروسي يوري غاغارين إلى الفضاء الخارجي، وقضى غاغارين 108 دقائق داخل مركبته الفضائية في مدارها حول الأرض قبل أن يعود إلى الأرض، لتسجل أول محاولة سوفيتية لسباق الفضاء، ولتكون بداية سباق أمريكي سوفييتي نحو إطلاق بشر إلى الفضاء الخارجي.

وبعد 23 يوما من إطلاق أول إنسان في الفضاء، قام رائد الفضاء الأمريكي آلن شيبارد بدوران فرعي لمدة 15 دقيقة في الفضاء، وأصبح جون جلين أول أمريكي يدور حول الأرض في عام 1962. وبعد ذلك أطلق الاتحاد السوفييتي أول امرأة إلى الفضاء وهي فالينتينا تيريشكوفا في عام 1963.

وأجرى رائد الفضاء السوفييتي ألكسي ليونوف أول عملية خروج إلى الفضاء المفتوح في عام 1965 التي كادت أن تنتهي الرحلة بكارثة حين أخفق ليونوف في العودة تقريبا إلى الكبسولة.

GAGARIN LIVE — Watch and listen to Yuri #Gagarin sharing impressions on the historic spaceflight of 12 April 1961 as the First Man in Space gives interview to @BBC in July 1961 during his visit to the UK 🚀 pic.twitter.com/13rE8y3pPD — Russia in RSA 🇷🇺 (@EmbassyofRussia) April 12, 2019

وبعد النجاح السوفييتي في وضع أول قمر صناعي في المدار وبعد رحلة غاغارين، ركز الأمريكان جهودهم على إرسال مسبار فضائي إلى القمر. وفي 21 من يوليو/ تموز 1969 أصبح الأمريكي نيل آرمسترونغ أول إنسان يضع قدمه على سطح القمر في حدث راقبه أكثر من 500 مليون شخص حول العالم.

واليوم، وبعد نحو خمسة عقود من انتهاء "سباق الفضاء خلال حقبة الحرب الباردة"، تعود المنافسة من جديد قوية وأكثر إثارة هذه المرة.

وتم نشر الكثير من الكتب حول أول رحلة مأهولة إلى الفضاء، والتي تكشف الحدث بأكمله حرفيا دقيقة بدقيقة. من كل هذه المعلومات، يمكننا تسليط الضوء على بعض الحقائق التي، ربما تفاجئ الكثيرين.

Today the world celebrates #InternationalSpaceDay commemorating the first manned spaceflight by Soviet cosmonaut Yuri #Gagarin. Historic achievement that opened the #SpaceEra.

ℹ️Learn more about Gagarin: https://t.co/4fqGALl76k

ℹ️Humanity's first manned spaceflight in facts 👇 pic.twitter.com/FxwyfCjj23 — Russia in RSA 🇷🇺 (@EmbassyofRussia) April 12, 2019

قبل يوري غاغارين زار "إيفان" الفضاء

هناك رأي بأن رائد فضاء سوفييتي آخر، مصيره غير معروف ، زار غاغارين في مدار قريب من الأرض. هل كان هذا الشخص موجودا أم لا، لا أحد يعرف، ولكن قبل اليوم الكبير، تمكن "إيفان" حقا من زيارة المدار القريب من الأرض — وهو نموذج لرجل تم تجهيزه بأجهزة استشعار مختلفة. قام ببعض المنعطفات حول الأرض ونقل الكثير من المعلومات المفيدة التي تم استخدامها للتحضير لرحلة غاغارين، بحسب موقع "Hi-news.ru".

أثرت الرحلة إلى الفضاء بشكل كبير على حياة غاغارين

عندما حل رائد الفضاء العظيم إلى الفضاء، حمل رتبة ملازم. قد يظن المرء أنه بعد الهبوط سيتم ترقيته إلى نقيب، لكن كل شيء سار بشكل أفضل — فبعد ساعتين من الهبوط، أعطاه وزير الدفاع روديون مالينوفسكي رتبة رائد، متجاوزا رتبة عسكرية.

🚀 On April 12, 1961 Soviet cosmonaut Yury #Gagarin was launched into space in the Vostok spacecraft from Baikonur, completing the first ever manned flight around the Earth. Those 108 minutes opened a new era in space exploration. #Russia #USSR #InternationalDayOfHumanSpaceFlight pic.twitter.com/Jco7uJKYnk — MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) April 12, 2019

اصطحب غاغارين معه مسدس إلى الفضاء

اصطحب يوري غاغارين، ومن بعده رواد فضاء آخرين، مسدس. بالطبع، لم يتم تصميمه للحماية من الكائنات الفضائية، ولكن أثناء العودة إلى الأرض، أخذ بعين الاعتبار أنه من الممكن أن يهبط غاغارين في مناطق نائية مليئة بالحيوانات المفترسة. وحتى وصل الدعم له، كان عليه أن يدافع عن نفسه من الدببة والحيوانات المفترسة الأخرى.

سر النقش "USSR" على خوذة رائد الفضاء

في الصور الأصلية، يمكنك أن ترى أن نقش "الاتحاد السوفيتي" موجود على خوذة غاغارين. هناك الكثير من الشائعات حول كيفية ظهورها. على سبيل المثال، في كتاب طيار الاختبار السوفيتي مارك غلاي "مع الإنسان على متن الطائرة"، كتب أنه تم وضعها قبل 20 دقيقة من مغادرة غاغارين إلى منصة الإطلاق. في الوقت نفسه ، يدعي موظفو مؤسسة "زفيزدا" لصناعة بدلات الفضاء أن النقش قد وضعها مسبقا.

🚀On April 12, we celebrate #CosmonauticsDay & #InternationalDayOfHumanSpaceFlight!

58 years ago, a booster rocket took into orbit the Vostok spacecraft with the first cosmonaut on board — Soviet citizen Yuri #Gagarin.

This historic event paved the way for space exploration🌌 pic.twitter.com/xKglRwCwtl — РоссиЯ 🇷🇺 (@Russia) April 12, 2019

استخدام عبارة غير رسمية لحظة انطلاق الصاروخ

وفقا لمارك غلاي، بحسب اللوائح، كان على طيارو الاختبار نطق الأمر "الطاقم، إقلاع"، ولكن مثل هذه الإجراءات الشكلية كانت مملة بالنسبة لهم، وبدلا من ذلك، قرر غاغارين القول "هيا بنا!" التي استخدمت خلال جلسات التدريب الأولية، لتعم البهجة على الطاقم.

تسمية جميع الأولاد حديثي الولادة باسم غاغارين

في الستينيات، ظهر اسم يوري غاغارين في كل مكان، وأصبح تقريباً رمزا للرجولة والشجاعة. وليس هناك ما يثير الدهشة في حقيقة أن معظم الأولاد حديثي الولادة تم تسميتهم بيوري.

Yuri #Gagarin became the first human in space #OnThisDay in 1961, when his Vostok spacecraft completed an orbit of Earth. Gagarin yelled the word ‘Poyehali’ (let’s go) at blast off 🚀 https://t.co/HO4iI77vGI



📸 Daily Herald Archive/National Science & Media Museum/SSPL pic.twitter.com/8OOcF8oTWG — Science Museum (@sciencemuseum) April 12, 2019

غاغارين أصبح حديث العالم بأسره

بعد رحلته، أصبح يوري غاغارين ضيف شرف في العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم. وخلال زياراته لبريطانيا، التقى رائد الفضاء بملكة بريطانيا العظمى. وهناك شائعة مفادها أن غاغارين أكل ثمرة الليمون أثناء شرب الشاي، والذي يعتبر في إنجلترا شئ غير مستحب، لكن الملكة دعمت رائد الفضاء وفعلت الشيء نفسه.