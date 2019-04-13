الإمارات تعلن عقد اتفاقيات جديدة في مجال الفضاء

أكد سالم حميد المري، مساعد المدير العام للشؤون العلمية والتقنية في مركز محمد بن راشد للفضاء، أن الإمارات ستتعاون مع وكالة الفضاء الأوروبية وناسا في دعم أنشطة محطة الفضاء الدولية.

وقال المري، في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "الإمارات العربية المتحدة، ممثلة بمركز محمد بن راشد للفضاء، لديها اتفاق مع وكالة الفضاء الأوروبية حول التعاون في مجال العلوم وأنشطة المعلومات".

وأشار المري، متحدثا عن التعاون مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في الفضاء، "وقعت الإمارات أيضا اتفاقية مع ناسا من خلال وكالة الفضاء الإماراتية، والتي تشير إلى التعاون في عدد من المجالات المتعلقة باستكشاف الفضاء ورحلات الفضاء البشرية. نحن نتعاون مع هاتين المنظمتين في المجالات العلمية والتقنية المتعلقة بأنشطة المحطة الفضائية الدولية".

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وكان نائب رئيس دولة الإمارات، أجرى تعديلا وزاريا على الحكومة الاتحادية، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، شمل لأول مرة تعيين وزيرا للدولة للذكاء الاصطناعي.

وأكد نائب رئيس دولة الإمارات، عندها، أن "المرحلة الجديدة، عنوانها المستقبل، وعلوم المستقبل وتكنولوجيا المستقبل"، منوها إلى أن قادة الدولة يسعون على تأسيس مئوية، يمكن من خلالها "التأمين على مستقبل الأجيال".