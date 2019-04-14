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22:13 14 أبريل/ نيسان 2019
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    باحث يعرض نموذج لمفصل الركبة

    ابتكار أول ركبة صناعية من طباعة الخلايا الحية

    © AFP 2019 / PHILIPPE DESMAZES
    علوم
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    توصل باحثون في جامعة "نورث كارولينا" الأمريكية إلى تقنية جديدة تمكن الأطباء من صناعة منتجات حيوية طبية مثل الركبة الصناعية عن طريق طباعة الخلايا الحية".

    وذكر الباحث روهان شيروايكر من قسم هندسة التصنيع والأنظمة في جامعة نورث كارولينا أنهم توصلوا إلى النقطة، قائلا:"يمكننا تحسين خصائص الأنسجة المهندسة حيويا عن طريق استخدام الموجات فوق الصوتية لترتيب الخلايا الحية أثناء عملية تصنيعها عبر تقنيات الطباعة المجسمة".

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    وتابع شيروايكر: "من بين التحديات التي تواجهنا كيفية تنظيم الخلايا أثناء تصنيعها، حيث تبدو الأنسجة المهندسة حيويا قريبة الشبه بأقصى حد ممكن من الأنسجة الطبيعية"، بحسب ما نشره موقع "جامعة ولاية نورث كارولينا".

    وأشار شيروايكرإلى أنه "تم تطوير تقنية جديدة يطلق عليها اسم التصنيع الحيوي المدعوم بالموجات فوق الصوتية، وهي تسمح بترتيب الخلايا في مصفوفة مجسمة وهو ما يمكننا من تصنيع غضروف مفصلي للركبة يشبه الأنسجة البشرية الطبيعية".

    وقال شيروايكر:"يمكننا أن نتحكم في خواص ترتيب الخلايا عن طريق التحكم في أبعاد الموجات الصوتية مثل قوتها وسرعة ترددها، إذ إن التقنية الجديدة تنطوي على أهمية بالغة لأنها تتيح لنا أن نفهم بوضوح كيفية تحسين أداء الأنسجة المهندسة حيويا والعناصر التي نحتاج إليها للحفاظ على الخلايا الحية".

    وقام الباحثون بتصنيع غرفة للموجات فوق الصوتية تسمح للموجات بالتحرك في المكان نفسه الذي تتم فيه طباعة الخلايا الحية، حيث تتحرك الموجات في البداية في اتجاه واحد ثم ترتد إلى مصدرها مرة أخرى ما يؤدي إلى تكوين "موجة فوق صوتية ثابتة"، تسمح بتجميع الخلايا في صفوف في النقطة نفسها التي تتقابل فيه الموجات مع بعضها.

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