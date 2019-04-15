الكشف عن سبب انهيار الساعات الثلاث في فيسبوك وإنستغرام وواتسآب

وما أثار حيرة عدد كبير من المستخدمين، هو بدء عودة فيسبوك وإنستغرام وواتسآب، من دون معرفة السر الحقيقي وراء عملية الانقطاع، بحسب ما نشره موقع "سي نت" التقني المتخصص.
وتابع: "شركة فيسبوك على علم بالمشكلة التي تواجه مستخدمي فيسبوك وإنستغرام وواتسآب، ونعمل في الوقت الحالي على حلها بشكل كامل، لكي تعود الخدمات للعمل بشكل طبيعي، ونأسف على أي إزعاج".
من جانبه، نقل الموقع التقني عن مصادر من داخل شركة "فيسبوك" أن عملية الانقطاع الثانية في وقت قريب تلك، أحد الاختبارات التي يجريها فيسبوك، من أجل إعلان منصة موحدة تجمع بين التطبيقات الثلاثة.
Facebook, Instagram, WhatsApp hit by hours-long outages https://t.co/kONrVyADpt pic.twitter.com/2aoSnsrrLo— CNET (@CNET) April 14, 2019
وأشار المصدر إلى أن سبب ما يمكن وصفه بأنها أطول انقطاع لخدمات شبكات التواصل الاجتماعي في العالم، بسبب "تغيير تكوين الخوادم"، الخاصة بالشركة.
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