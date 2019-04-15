الكشف عن سبب انهيار الساعات الثلاث في فيسبوك وإنستغرام وواتسآب

تعرض مستخدمو مواقع التواصل الأشهر "فيسبوك"، و"إنستغرام"، و"واتسآب" لصدمة كبرى صباح أمس الأحد، بعدما انقطعت خدمة المواقع الثلاثة لنحو 3 ساعات كاملة، من دون معرفة السبب.

وما أثار حيرة عدد كبير من المستخدمين، هو بدء عودة فيسبوك وإنستغرام وواتسآب، من دون معرفة السر الحقيقي وراء عملية الانقطاع، بحسب ما نشره موقع "سي نت" التقني المتخصص.

© AP Photo / Patrick Sison تعطل فيسبوك وإنستغرام وواتسآب وماسنجر في أنحاء عديدة من العالم

وما أثار تلك التساؤلات، هي تلك التصريحات المقتضبة للمتحدث باسم فيسبوك ، الذي اكتفى بالقول فيسبوك وإنستغرام وواتسآب توقفوا عن العمل في العديد من دول العالم، ولكنه في الوقت الحالي بدأت تلك المواقع في العودة إلى العمل لبعض المستخدمين، فيما لا يزال آخرون يعانون من نفس المشكلة.

وتابع: "شركة فيسبوك على علم بالمشكلة التي تواجه مستخدمي فيسبوك وإنستغرام وواتسآب، ونعمل في الوقت الحالي على حلها بشكل كامل، لكي تعود الخدمات للعمل بشكل طبيعي، ونأسف على أي إزعاج".

من جانبه، نقل الموقع التقني عن مصادر من داخل شركة "فيسبوك" أن عملية الانقطاع الثانية في وقت قريب تلك، أحد الاختبارات التي يجريها فيسبوك، من أجل إعلان منصة موحدة تجمع بين التطبيقات الثلاثة.

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وأشار المصدر إلى أن سبب ما يمكن وصفه بأنها أطول انقطاع لخدمات شبكات التواصل الاجتماعي في العالم، بسبب "تغيير تكوين الخوادم"، الخاصة بالشركة.