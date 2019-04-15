أول طفلة أنابيب صينية تصبح أما

أعلنت مستشفى تابعة لجامعة بكين الصينية أن أول طفلة أنابيب صينية وضعت مولودا صباح اليوم الاثنين.

وفي بيان للمستشفى الثالث لجامعة بكين، جاء فيه أن تشنغ منغ تشو، أول طفلة أنابيب بالبر الرئيسي الصيني، (مصطلح يشمل المناطق التي تديرها جمهورية الصين الشعبية، لكنها لا تشمل دولة تايوان وبسكادورز كنمن وماتسو) وضعت مولودها الأول صباح الاثنين، بحسب وكالة الأنباء الصينية " شينخوا ".

وبحسب المستشفى فالطفل كان في وضع أفقي عندما كان في الرحم وهو وضع يتطلب إجراء عملية قيصرية.

وقالت تشاو يانغ يوي، الطبيبة التى أجرت العملية الجراحية، إن "تشنغ وضعت مولودا في الساعة 8:34 من صباح اليوم الاثنين من خلال عملية قيصرية، وبلغ وزن المولود 3850 غراما".

وتابعت الطبيبة: "لقد سارت العملية بشكل جيد إلى حد ما. كل من الأم والطفل في حالة مستقرة".

ومن جانبها قالت تشياو جيه، رئيسة المستشفى، إن "الولادة الناجحة لطفل تشنغ تمثل علامة فارقة أخرى في تاريخ الإنجاب المساعد في الصين".

وأكدت على أن تكنولوجيا اختبار أطفال الأنابيب في الصين قد وصل إلى مستويات رائدة في العالم.

وولدت تشنغ (الأم) في 10 مارس/آذار 1988 في المستشفى ذاتها بمساعدة تشانغ لي تشو، وهو طبيب بارز في أبحاث أطفال الأنابيب في المستشفى.