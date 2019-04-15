تزامنا مع أعطاله المتكررة... وثائق رسمية تحرج "فيسبوك" ومؤسسها "مارك زوكربرغ"

نشرت مجلة "فايناناس" الأسترالية، تقريرا يتضمن حصولها على وثائق رسمية تكشف المزيد من التفاصيل والمعلومات، التي تشكل إحراجا لمؤسس مارك زوكربيرغ، خاصة مع تكرار الأعطال التي تواجهها المنصات التابعة لشركة "فيسبوك".

تعرض مستخدمو مواقع التواصل الأشهر "فيسبوك"، و"إنستغرام"، و"واتسآب" لصدمة كبرى صباح أمس الأحد، بعدما انقطعت خدمة المواقع الثلاثة لنحو 3 ساعات كاملة، من دون معرفة السبب، للمرة الثانية في أقل من 15 يوم.

© Photo / CC0 Creative Commons الكشف عن سبب انهيار الساعات الثلاث في فيسبوك وإنستغرام وواتسآب

ويأتي هذا في وقت كشفت فيه الوثائق الرسمية أن "فيسبوك" زادت أكثر من ضعف الأموال التي تنفقها على أمن وحماية الرئيس التنفيذي للشركة، مارك زوكربرغ، خلال عام 2018، لتبلغ 22.6 مليون دولار أمريكي.

وكشفت الوثائق أن زوكربرغ يحصل على راتب شهري، دولار واحد فقط، لكنه يحصل على حزمة أموال تدفعها شركته "فيسبوك" من أجل تأمينه وأمنه الشخصي تصل إلى 22.6 مليون دولار.

وتكشف تلك الوثائق أن المبالغ المخصصة من أجل حماية مؤسس فيسبوك تضاعفت بصورة مذهلة خلال 2018، خاصة وأنها كانت لا تتجاوز الـ10 ملايين دولار خلال السنوات الماضية.

وشمل برنامج الحماية والأمن الموفر لزوكربرغ، هو شخصيا وعائلته، والاستخدام الشخصي للطائرات الخاصة.

كما كشفت الوثائق الرسمية أن شيريل ساندبرغ، مديرة العمليات في شركة فيسبوك، حصلت على 23.7 مليون دولار في عام 2018، مقارنة بـ 25.2 مليون دولار في العام الأسبق.