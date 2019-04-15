تزامنا مع أعطاله المتكررة... وثائق رسمية تحرج "فيسبوك" ومؤسسها "مارك زوكربرغ"

تعرض مستخدمو مواقع التواصل الأشهر "فيسبوك"، و"إنستغرام"، و"واتسآب" لصدمة كبرى صباح أمس الأحد، بعدما انقطعت خدمة المواقع الثلاثة لنحو 3 ساعات كاملة، من دون معرفة السبب، للمرة الثانية في أقل من 15 يوم.
وكشفت الوثائق أن زوكربرغ يحصل على راتب شهري، دولار واحد فقط، لكنه يحصل على حزمة أموال تدفعها شركته "فيسبوك" من أجل تأمينه وأمنه الشخصي تصل إلى 22.6 مليون دولار.
وتكشف تلك الوثائق أن المبالغ المخصصة من أجل حماية مؤسس فيسبوك تضاعفت بصورة مذهلة خلال 2018، خاصة وأنها كانت لا تتجاوز الـ10 ملايين دولار خلال السنوات الماضية.
وشمل برنامج الحماية والأمن الموفر لزوكربرغ، هو شخصيا وعائلته، والاستخدام الشخصي للطائرات الخاصة.
كما كشفت الوثائق الرسمية أن شيريل ساندبرغ، مديرة العمليات في شركة فيسبوك، حصلت على 23.7 مليون دولار في عام 2018، مقارنة بـ 25.2 مليون دولار في العام الأسبق.
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