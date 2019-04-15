للمرة الأولى... إسرائيل تصنع قلبا بشريا حيا

نجح العلماء الإسرائيليون من جامعة تل أبيب للمرة الأولى في العالم في ابتكار قلب اصطناعي حي صنع من الأنسجة البشرية بواسطة طابعة ثلاثية الأبعاد.

ولا يتعدى القلب، الذي تم ابتكاره على الطابعة حجم قلب الأرنب، نحو 2.5 سم. وقد استغرقت العملية حوالي 3 ساعات ونصف الساعة.

#Israel|i Scientists 3D-Print A Tiny Live Heart Made With Human Tissue | Health News https://t.co/uhJvw7bcyK — (((Sabine Kamp))) (@kampsabine) April 15, 2019

قالت إدارة الإعلام، التابعة للجامعة إن "الأستاذ تال دفير، رئيس المختبر في جامعة تل أبيب، عرض عملية استخدام الطابعة ثلاثية الأبعاد مع الأنسجة البشرية المأخوذة من مريض في القلب، من أجل طباعة قلب نابض حي".

ووفقا للباحثين فإن هذا يعتبر تطورا عالميا نحو طباعة قلب نابض بواسطة طابعة ثلاثية الأبعاد من أجل استخدامه لزراعة الأعضاء.

ويتكون القلب المطبوع من خلايا دهنية للمريض، تمت معاملتها وتحويلها إلى خلايا جذعية لعضلة القلب والأوعية الدموية، مختلطة بالأنسجة. وتم إدخالها إلى طابعة ثلاثية الأبعاد فصممت قلبا نابضا.

ووفقا للباحثين فإنه "سيكون من الممكن في غضون عام تقريبا زرع القلب المطبوع في الأرانب والفئران، وسيكون من الممكن في غضون عشرة أعوام أخرى طباعة قلوب نابضة في المستشفيات وزرعها في صدور المرضى الذين ينتظرون عمليات زرع قلب".

ولفتت قناة "آي 24 نيوز" الإسرائيلية إلى أن هذا النجاح "يفتح الطريق أمام طب المستقبل حين لا نحتاج انتظار عمليات الزرع والأدوية التي تساعد على تقبل الأعضاء الغريبة في الجسم. فبدلاً من ذلك، سيتم إعداد الأعضاء المطلوبة لكل مريض بشكل كامل بهذه الطريقة".