مركبة في مهمة للعثور على "مخلوقات فضائية"... تصل إلى نتيجة مذهلة

قالت مجلة "سبيس" المختصة بأخبار الفضاء، إن مركبة "تيس" (TESS)، التابعة لوكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، تمكنت من اكتشاف أول كوكب بحجم كوكب الأرض، وبنفس ظروفه وبنيته في أقرب نقطة ممكنة.
وأطلق علماء "ناسا" على الكوكب المكتشف حديثا " HD 21749b"، ويتميز بأنه بحجم مماثل تقريبا لكوكب الأرض.
ولكن ما يعيب الكوكب المكتشف حديثا، أن كتلته أقل من كوكبي "نبتون" و"أورانوس".
وما يميز الكوكب أيضا أنه يدور حول نجم تقريبا مماثل لكتلة الشمس، بحوالي 80%.
وتم التأكد من ذلك الكشف عن طريق التلسكوب فائق القدرة الموجود في قاعدة كارنيجي في تشيلي.
NASA's TESS Exoplanet Mission Finds 1st Earth-Size Alien World https://t.co/riJ3g0PnLe pic.twitter.com/yuuHcHvNZm— SPACE.com (@SPACEdotcom) April 16, 2019
ولكن أشار الباحثون إلى أن الكوكب المكتشف حديثا ليس كوكبا صخريا مثل كوكب الأرض، كما أن كتلته حوالي 23 ضعف كتلة الأرض.
ووصف علماء "ناسا" هذا الاكتشاف بأنه "غير عادي" لأنه سيفتح الباب بصورة واسعة أمام اكتشاف أماكن بديلة لكوكب الأرض.
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