مركبة في مهمة للعثور على "مخلوقات فضائية"... تصل إلى نتيجة مذهلة

كشفت تقارير صحفية عن وصول مركبة فضائية كانت مهمتها العثور على حياة خارج كوكب الأرض، إلى نتيجة مذهلة خارج نطاق المجموعة الشمسية التي يتواجد فيها كوكب الأرض.

قالت مجلة "سبيس" المختصة بأخبار الفضاء، إن مركبة "تيس" (TESS)، التابعة لوكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، تمكنت من اكتشاف أول كوكب بحجم كوكب الأرض، وبنفس ظروفه وبنيته في أقرب نقطة ممكنة.

© AP Photo / Natacha Pisarenko ما تخفيه ناسا..."مخلوقات فضائية" على كوكب الزهرة

وأشارت المجلة إلى أن الكوكب الذي تم العثور عليه، يوجد بالقرب من النظام الشمسي الموجود فيه كوكب الأرض، ويبعد حوالي 53 سنة ضوئية.

وأطلق علماء "ناسا" على الكوكب المكتشف حديثا " HD 21749b"، ويتميز بأنه بحجم مماثل تقريبا لكوكب الأرض.

ولكن ما يعيب الكوكب المكتشف حديثا، أن كتلته أقل من كوكبي "نبتون" و"أورانوس".

وما يميز الكوكب أيضا أنه يدور حول نجم تقريبا مماثل لكتلة الشمس، بحوالي 80%.

وتم التأكد من ذلك الكشف عن طريق التلسكوب فائق القدرة الموجود في قاعدة كارنيجي في تشيلي.

ولكن أشار الباحثون إلى أن الكوكب المكتشف حديثا ليس كوكبا صخريا مثل كوكب الأرض، كما أن كتلته حوالي 23 ضعف كتلة الأرض.

ووصف علماء "ناسا" هذا الاكتشاف بأنه "غير عادي" لأنه سيفتح الباب بصورة واسعة أمام اكتشاف أماكن بديلة لكوكب الأرض.