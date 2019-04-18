العلماء يحددون الأطعمة التي تسبب سرطان القولون

اكتشف باحثون من جامعة إكسفورد أن التناول اليومي للحوم الحمراء والجاهزة، حتى لو كانت بكميات قليلة فإنها تزيد من احتمال الإصابة بسرطان القولون.

© AP Photo / Kirsty Wigglesworth دراسة: هذه المشروبات تحد من مخاطر عودة سرطان القولون

الدراسة التي قام بها الباحثون ونشرت في مجلة " International Journal of Epidemiology " توصلت على أن تناول اللحوم الحمراء ولو بكميات قليلة قد تسهم في الإصابة بسرطان القولون

البحث الذي استمر على مدى 6 سنوات وشمل جمع بيانات لـ500 ألف مريض، عثر فيها على 2609 إصابة بالمرض وتحديدا لأشخاص تراوحت أعمارهم بين 40 و 69سنة.

ووجد الباحثون بأن الأشخاص الذين يتناولون كميات من اللحم الأحمر تصل إلى 76 غراما في اليوم يرتفع لديهم معدل الإصابة بنسبة 20 في المئة من الذين يتناولون أقل من 21 غرام في اليوم.

كما وارتفعت معدلات الإصابة بـ15 في المئة للأشخاص الذين يتناولون حوالي 54 غرام في اليوم مقارنة بالذين يتناولون 29 غراما من اللحوم الحمراء في اليوم.