ولادة غريبة تحير الأطباء في أمريكا

يسعى الأطباء في مستشفى هيوستن بولاية تكساس الأمريكية، جاهدين لمعرفة السبب الذي أدى إلى ولادة طفل دون جلد.

فقد ولد الطفل جائبري غري خلال عملية قيصرية في مدينة سان أنطونيو في ليلة رأس السنة، وتفاجأ الأطباء باختفاء جلد المولود، باستثناء رأسه وساقيه، وفق ما ذكر موقع "نيويورك بوست".

Doctors racing to find out why baby was born without most of his skin — New York Post: Doctors racing to find out why baby was born without most of his skin New York Post Little Ja'bari Grey, who was born on New Year's Day in San Antonio, is in stable… https://t.co/gunyj9q4nY pic.twitter.com/qVWZxv1P94 — Atlanta Georgia (@AtlantaGeorgi) April 17, 2019

وفي ظل غياب هذا الحاجز بين جسده والعالم، لم تتمكن والدة الطفل البالغ من العمر 3 أشهر من احتضانه أو تقبيله.

وأدخل الطفل مؤخرا إلى مستشفى في مدينة هيوستن بتكساس، حيث يمتلك الأطباء هناك خبرات أكبر في مجال علاج الأمراض الجلدية النادرة.

وكان الأطباء في مستشفى سان أنطونيو أخبروا الوالدين في البداية أن الطفل مصاب بحالة "أبلسيا كوتيس" أو "عدم تنسج الجلد الخلقي"، وهي حالة نادرة تؤدي إلى فقدان الجلد.