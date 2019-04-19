أضرار الامتناع عن وجبة الفطور وتناول الطعام قبل النوم

وجد علماء من جامعة البرازيل أن الأشخاص، الذين يمتنعون عن وجبة الفطور ويأكلون قبل النوم يزيدون من خطر الوفاة بسبب الأزمة القلبية.

وذكر موقع "ميديكال إكسبرس" أن 113 مريضا، متوسط أعمارهم 60 عاما، تم تشخيص إصابتهم باحتشاء عضلة القلب باستخدام تخطيط القلب الكهربائي، شاركوا في الدراسة.

فقد شاركوا في استطلاع، أجابوا خلاله عن أسئلة حول ما إذا كانوا قد تناولوا الطعام صباحا أو أكلوا في وقت متأخر من المساء، قبل ساعتين من النوم. واتضح من خلال الدراسة أن 58% من المشاركين امتنعوا عن وجبة الفطور و51% منهم تناولوا وجبة العشاء في وقت متأخر، بينما يقوم 41% متطوعا بالعادتين.

اتضح أن الأشخاص، الذين يمتنعون عن الفطور ويتناولون العشاء متأخرين يعانون من خطر الإصابة بالذبحة الصدرية والنوبات القلبية المتكررة والوفاة أكثر 4-5 مرات.

وذكر العلماء أن كل خامس مريض يعاني من احتشاء عضلة القلب، يموت في غضون عام، والتغذية السليمة هي وسيلة لتحسين التنبؤ بحالة المريض في المستقبل. ووفقا للخبراء فيجب أن يكون الفاصل بين تناول آخر وجبة طعام والنوم ساعتين على الأقل. ويجب أن يحتوي فطور أي شخص على منتجات الألبان والفواكه. وأوضح الخبراء أن الإنسان يجب أن يستهلك خلال وجبة الفطور نسبة 15-35% من إجمالي السعرات الحرارية يوميا.