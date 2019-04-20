دراسة: هذا المنتج يقلل من خطر الإصابة بالنوبة القلبية

وجد مجموعة من العلماء أن الجبن يحتوي على العديد من المعادن والفيتامينات والبروتينات التي لها تأثير إيجابي على القلب والأوعية الدموية.

© Sputnik . Михаил Воскресенский القدرة على أداء تمرين الضغط تحدد احتمالية الإصابة بأمراض القلب

واستنتج علماء، أن تناول الجبن بشكل يومي يقلل خطر الإصابة بنوبة قلبية، بحسب " إكسبرس ".

وأجرى الخبراء تجربة شارك فيها آلاف المتطوعين، تم تقسيمهم إلى مجموعتين، وكانت المجموعة الأولى تتناول 40 غرام من الجبن كل يوم، ولم تغير المجموعة الثانية شيئا في نظامها الغذائي.

وبالنتيجة كانت المجموعة التي تتناول الجبن بشكل يومي محمية أكثر من أمراض الأوعية الدموية، حيث ارتفع مستوى الكولسترول الجيد لديهم وانخفض مستوى الكولسترول الضار.

وفضلا عن المعادن والفيتامينات التي يحتوي عليها الجبن فهو يحتوي على الكالسيوم الذي يحسن الاستقلاب في الجسم.

في سياق آخر، وجد علماء من جامعة البرازيل أن الأشخاص، الذين يمتنعون عن وجبة الفطور ويأكلون قبل النوم يزيدون من خطر الوفاة بسبب الأزمة القلبية.